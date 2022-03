Ralswiek

Dem altehrwürdigen Herrenhaus von Ralswiek auf der Insel Rügen bleibt offenbar ein Schicksal als Lost Place erspart. Seit der Wende hatte das auch „altes Schloss“ genannte Gebäude mehr oder weniger leer gestanden. Pläne, dort die Kulturstiftung des damaligen Landkreises Rügen unterzubringen, ließen sich nicht verwirklichen. „Das Finanzministerium hatte zwar eine Förderung zugesagt, aber selbst den Betrieb hätten wir als Gemeinde nicht leisten können“, sagt Bürgermeister Herbert Knüppel. Ein „Zentrum des Kulturtourismus“ hätte dort entstehen sollen. „Ich wäre glücklich gewesen, wenn das Haus eine kulturelle Nutzung erhalten hätte und öffentlich zugänglich gewesen wäre. Das hätte der Gemeinde sicher gutgetan.“

„Den Betrieb des Gutshauses hätten wir uns nicht leisten können.“ Herbert Knüppel, Bürgermeister in Ralswiek. Quelle: Alexander Loew

Dazu aber kam es nicht und die noch in dem Haus wohnenden Menschen zogen nach und nach aus, weil nicht zuletzt die Treppe im Inneren marode war. Letzter Mieter war ein Angestellter der Störtebeker-Festspiele. Jahrzehntelang schien es so, als sollte das Schlösschen in Vergessenheit geraten, bis sich im vergangenen Jahr ein Investor und sein Cousin dafür interessierten. Georg Hartmann ist der Finanzexperte in dem Duo und zugleich Energieberater. Er und Architekt Gunther Hildebrandt gründeten – der gemeinsamen Initialen wegen - die „GH Verwaltungsgesellschaft“ mit Sitz in Dresden, um Immobilienprojekte zu entwickeln, umzusetzen und zu vermarkten.

Gutshaus gehörte schwedischem Statthalter

„Wir sind ein Bauträger mit Erfahrung in der Sanierung von denkmalgeschützten Objekten“, sagt Georg Hartmann. Darunter befinden sich Objekte wie das „Palais Weißer Hirsch“ in Berlin oder die „Alte Puppenfabrik von Nossen“. Auf der Insel Rügen war das Duo bisher lediglich als Projektentwickler tätig – das Gutshaus Ralswiek sei das erste eigene Objekt. „Wir möchten vor allem die Hülle und möglichst viel von der Substanz erhalten“, so Hartmann. Im nächsten Schritt solle es nun erst einmal Gespräche zur Abstimmung mit dem Denkmalschutz des Landkreises geben. Wie in solchen Fällen üblich wird es dabei um die Balance zwischen denkmalschützerischen Anforderungen und wirtschaftlichem Nutzungskonzept gehen. „Das müssen wir pragmatisch erarbeiten. Ausstattung und Nutzung müssen natürlich heutigen Standards entsprechen“, so Hartmann.

Das alte Herrenhaus in Ralswiek, das wie auch das neue Schloss, Kapelle, Torhaus oder der Park der Gemeinde unter Denkmalschutz steht, gehörte einst dem alten Rügener Adelsgeschlecht der v. Barnekows. 1632 wurden jedoch sämtliche Güter der Familie durch die Schweden eingezogen. Den Skandinaviern wurde die Insel Rügen nach dem Frieden zu Osnabrück 1648 vollständig zugesprochen. Das Gutshaus Ralswiek erhielt der schwedische Feldmarschall Graf Carl Gustav von Wrangel. Der besaß bereits Schloss Spyker und war damit zeitweilig der größte Grundbesitzer der Insel. Wrangel war bis zu seinem Tod 1676 zwanzig Jahre lang Statthalter in Schwedisch-Pommern. Vom ihm stammt „das noch jetzt stehende Herrschaftliche Wohnhaus, welches sich unmittelbar an das alte Probsteihaus anlehnte“, schrieb der Rügener Historiker Alfred Haas.

Kulturelle Nutzung oder Café denkbar

Um 1635 ließ Wrangel in der Achse des damals vorhandenen Wohnhauses einen Erweiterungsbau aufrichten, der bis heute erhalten blieb. Ob auch der ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Gutspark von Wrangel angelegt wurde, lässt sich nicht mehr nachweisen. Zu dessen ältesten Teilen gehören die Reste der vierzeiligen Kastanienallee, die sich vor dem Torhaus der Gutsanlage zum heutigen Parktor hinzieht. Die kleine hölzerne Kapelle, die am Dorfausgang steht, wurde 1907 aus Schweden überführt

Das Gutshaus Ralswiek ist verkauft. Quelle: Stefan Sauer

Etwa ein Jahr werde die Projektentwicklung voraussichtlich beanspruchen, sodass vor März kommenden Jahres nicht mit der Fertigstellung zu rechnen sei, sagt Georg Hartmann. Wie die Innenräume des Gutshauses einmal genutzt werden, ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Man habe sich mit der Gemeinde über eine „teilgewerbliche Nutzung“ verständigt. „Denkbar sind Ausstellungen oder auch ein kleines Museum“, so Hartmann. Darüber entscheidet möglicherweise der nächste Käufer. Auch, ob das Haus öffentlich zugänglich sein wird, steht noch nicht fest. Bürgermeister Herbert Knüppel würde das jedenfalls freuen. „Ich könnte mir ein kleines Café vorstellen und vielleicht lässt sich ja auch der alte Keller wieder zugänglich machen.“

Von Uwe Driest