Rügen: Amateur Band Contest in Sassnitz wird verschoben

Sassnitz

Der ursprünglich für diesen Sonnabend, 11. September, geplante Amateur Band Contest in Sassnitz findet erst in zwei Wochen, also am 25. September, statt. Das teilte der für Kultur zuständige Mitarbeiter der Stadtverwaltung Sassnitz, Ralf Berger, auf OZ-Nachfrage mit. Als Grund nannte er Terminschwierigkeiten bei vielen der Jury-Mitglieder, die die Leistungen der Amateur-Musiker bewerten sollen.

Bei der Veranstaltung handelt es sich um eine Premiere. Die Stadt hatte Laien-Musiker der Region eingeladen, auf der Bühne unter der denkmalgeschützten Kurmuschel am Sassnitzer Ostsee-Ufer zu spielen und zu singen. Ein Dutzend Bands von der Insel und vom vorpommerschen Festland hat sich gemeldet und um einen der Startplätze beworben. Berücksichtigt werden konnten allerdings nur die ersten sieben, die sich am schnellsten angemeldet hatten. „Wir müssen die Anzahl begrenzen, damit jeder genügend Zeit hat, sich zu präsentieren“, so Berger.

Kurmuschel oder Festzelt

Die Gruppen, Duos oder Einzelteilnehmer dürfen maximal 30 Minuten auftreten. Die Jury aus Fachleuten und das Publikum werden die Präsentation anschließend bewerten. Der Sieger bekommt nicht nur einen eigens für den Wettbewerb angefertigten Pokal mit der stilisierten Kurmuschel, er darf auch bei den Rügener Hafentagen im kommenden Jahr auftreten.

Der Wettbewerb beginnt am 25. September um 14 Uhr an der Kurmuschel. Der Eintritt ist frei. Für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielt, haben die Sassnitzer ein 200 Quadratmeter großes Festzelt geordert, das auf dem Kurplatz aufgebaut wird. Warum als Alternativstandort nicht die Halle in Dwasieden gewählt wurde? „Viele der Teilnehmer, die unter anderem aus Stralsund oder Barth kommen, wollen unbedingt auf dieser einmaligen Bühne an der Kurmuschel spielen“, sagt Ralf Berger.

Von mt