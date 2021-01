Binz/Sellin

Der Wind weht frisch an der Binzer Strandpromenade, trotzdem hat es am Wochenende etliche Spaziergänger ans Meer gelockt. An den omnipräsenten Hinweisen mit dem Piktogramm „ Maskenpflicht“ ziehen die Passanten vorbei, Wirkung zeigen die blau-weißen Schilder nicht. Kurze Zählung: Zwischen 12 Uhr und 12.05 Uhr passieren acht Menschen den Seebrückenvorplatz. Zwei davon tragen Maske beziehungsweise Schal.

Verordnung des Landkreises gilt

Keine gute Bilanz für die Verordnung des Landkreises, in der die Maskenpflicht verbindlich geregelt ist (Info-Kasten). Maskenpflicht gilt aber nicht nur auf Wochenmärkten, sondern auch explizit in der Selliner Wilhelmstraße, den Strandstraßen von Göhren und Baabe auf Teilen der Strandpromenade und dem Seebrückenvorplatz in Binz.

Am Strand gilt keine Maskenpflicht

„Wir wollen nur kurz hier um die Ecke gehen und streifen dabei ja den Seebrückenvorplatz nur,“ sagt die Binzerin Angela Gebhardt erklärend und ruckelt ihren Schal zurecht. „Sonst tragen wir immer Maske!“ Ihr Mann Manfred findet die Regelung „unverständlich“, wie er sagt, schließlich bestehe am einige Meter entfernten Strand keine Maskenpflicht und der sei viel voller. Im Falle einer Wiedereröffnung der Geschäfte sei eine Maskenpflicht aber eine sinnvolle Sache, sagt er. „Wir wollen ja alle, dass es irgendwann vorbei ist.“

„Bewegung unter freiem Himmel sollte nicht reguliert werden“

Genervter ist Stefanie Kirchhoff aus Hildesheim, die zurzeit in Binz zur Kur ist. „Wenn jetzt hier irgendwas los wäre, könnte ich das ja verstehen“, sagt sie. „So aber nicht. Ich finde wir sind erwachsen und unter freiem Himmel und können auch 1,50 Meter Abstand halten.“ Für die Schließung vom Besucherzentrum des Königsstuhls habe sie Verständnis, draußen sollte man sich ihrer Meinung nach mit Abstand frei bewegen können.

Anfrage: Regelung aussetzen für Mönchgut

In Sellin und Göhren ist das Thema offensichtlich noch unbeliebter. Hier stehen erst gar keine Schilder, die Passanten wissen von nichts. Zunächst hieß es aus der Kurverwaltung Sellin sogar, das Amt Mönchgut-Granitz habe die Regelung des Landkreises aufgehoben. Dann allerdings schnell die Korrektur: „Maske auf!“ gilt auch in der Wilhelmstraße, berichtet der Selliner Tourismusmanager Conrad Bergmann. „Das Amt Mönchgut-Granitz hat allerdings eine Anfrage an den Landkreis gestellt, in dem eine Aufhebung dieser Regelung gefordert wird.“

Verordnung: Maskenpflicht in den Seebädern Generell gilt in den Fußgängerzonen des Landkreises zwischen und 10 Uhr und 18 Uhr Maskenpflicht. In Binz gilt dies zudem auf dem Seebrückenvorplatz, auf dem Kurplatz und auf dem Abschnitt der Strandpromenade zwischen Fischräucherei Kuse bis zum Dorint-Seehotel. In Sellin gilt „Maske auf!“ in der Wilhelmstraße, in Baabe und in Göhren jeweils in den Strandstraßen. Die Regelungen seien gemeinsam mit den Gemeinden erarbeitet worden, heißt es vom Landkreis. Die Orte konnten Vorschläge nennen, die dann in den Anhang der Verfügung aufgenommen wurden.

Hintergrund: Befürchtetes Gedrängel vor Weihnachten

Im Landkreis geht man angesichts der weiter angestiegenen Corona-Inzidenzzahlen nicht davon aus, dass man die Regelung zurücknehmen würde. Die Allgemeinverfügung gelte, heißt es. „Es wäre auch das falsche Signal, sie aufzuheben, weil die Infektionszahlen ja noch weiter angestiegen sind“, so Sprecher Olaf Manzke. Hintergrund war die Überschreitung des Wertes von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Gerade in der Adventszeit würden belebte Plätze, Wochenmärkte und Fußgängerzonen mehr von Menschen frequentiert, die Besorgungen für das näher rückende Weihnachtsfest erledigen, hieß es zur Begründung. Durch das erhöhte Aufkommen von Personen sei damit zu rechnen, dass es auch dort zur Unterschreitung des Mindestabstandes vom 1,5 Meter kommen kann.

„ Tote Hose “ unter der Woche

Nun hat den Einzelhandel auf der Insel aber bekanntermaßen der zweite Lockdown eingeholt, in der Woche herrscht in den Straßen der Seebäder ohnehin „tote Hose“. „Klar, wenn der Einzelhandel offen hätte, wäre eine Maskenpflicht sinnvoll“, sagen Bernd und Monika Vormelker, die mit Hund Pluto einen Spaziergang durch das Binzer Zentrum machen. „Aber so?“. Merkwürdig: Die Binzer Seebrücke war in einer ersten Fassung noch mit aufgeführt, in der aktuellen Allgemeinverfügung gilt sie nicht mehr als „maskenpflichtig“

Es drohen 50 bis 150 Euro Strafe für Maskenmuffel

Für die betreffenden Maskenmuffel könnte es im Zweifelsfall ziemlich teuer werden: 50 bis 150 Euro werden laut Corona-Landesverordnung dafür fällig. Eine Kontrolle durch das Ordnungsamt war in den Seebädern jedenfalls nicht abzusehen, auch der Landkreissprecher wählt vorsichtige Worte. Die Verfügung sei eine „Orientierung“, sagt er. Unabhängig von der Allgemeinverfügung müsse der Bürger letztendlich sowieso entscheiden, wann er eine Maske aufzusetzen hat – nämlich dort, wo ein Abstand von 1,50 Meter zu anderen Menschen nicht eingehalten werden könne.

Klage vor dem Verwaltungsgericht gescheitert

Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald landete Medienberichten zufolge eine entsprechende Anordnung des Kreises vor dem Verwaltungsgericht: Die Verfügung sei angeblich unverständlich. Das Verwaltungsgericht wies die Klage allerdings zurück.

Von Anne Ziebarth und Gerit Herold