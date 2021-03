Lietzow

Für einen Moment sorgte das farbige Kuvert bei Susanne Wittek für Freude. Es lag pünktlich an ihrem Geburtstag im Briefkasten. „Ich dachte noch: ‚Guck, da hat jemand an dich gedacht!‘“ Dass es nicht um ihren Ehrentag ging, sah sie, als sie den Umschlag umdrehte. Die Bergener Amtsverwaltung hatte ihr geschrieben – und die Zwangsvollstreckung angekündigt. Susanne Wittek soll Hundesteuer bezahlen, obwohl sie gar keinen Vierbeiner besitzt.

Ende vergangenen Jahres wurde sie zum ersten Mal dazu aufgefordert. Die Lietzowerin wunderte sich. Die Hundesteuer war als eine zusätzliche Position auf dem Grundsteuerbescheid ausgewiesen. Susanne Wittek hielt das für einen Irrtum und legte Widerspruch ein. „Die einzige Reaktion darauf war eine nächste Zahlungsaufforderung im Februar dieses Jahres.“ Die Empfängerin widersprach erneut. Inklusive Mahngebühren geht es um rund 35 Euro. Die sollten jetzt zwangsweise eingetrieben werden.

Strafe für Nachbarschaftshilfe?

Susanne Wittek war lange unklar, warum das Amt ihr einen Hund in Rechnung gestellt hat. Ja, sie gehe regelmäßig mit „Blümchen“ spazieren. Aber sie sei weder Besitzerin noch Halterin der Terrier-Dame. Die sei bei ihrem Mieter zu Hause. Der sitzt aufgrund einer Erkrankung im Rollstuhl und ist schwerbehindert. „Deshalb kümmere ich mich mit um die kleine Maus und gehe auch mit ihr Gassi, weil ihr Herrchen das nicht mehr so kann wie früher“, sagt Susanne Wittek. Das sei für sie als Tierfreund und Nachbar eine Herzensangelegenheit. Dass daraus eine Steuerforderung resultiert, empfindet sie als ungerecht. „Ich werde jetzt für meine Hilfe noch bestraft.“

Was sich Susanne Wittek überhaupt nicht erklären kann: „Wie kommt das Amt darauf, dass ich die Hundehalterin bin?“ Einer Nachbarin sei es ähnlich ergangen. Auch sie bekam als angebliche Hundebesitzerin vom Amt einen Steuerbescheid. Der sei mittlerweile zurückgezogen worden, weil der Vierbeiner dem Lebensgefährten der Dame gehörte und anderswo angemeldet war. „Läuft da jemand herum und wenn irgendwo ein Hund bellt, bekommt der Hausbesitzer einen Bescheid?“

Auf Hundesuche im Dorf

So ähnlich hat es sich in Lietzow offenbar abgespielt. Es habe einen Vor-Ort-Termin einer Amtsmitarbeiterin mit einer Vertreterin des Lietzower Finanzausschusses gegeben, erklärt Jörg Remane. Er ist Leiter des Amtes für Finanzen im Bergener Rathaus. Die Eigentümer der Grundstücke, auf denen man einen Hund antraf oder vermutete, wurden dann angeschrieben. Alltägliches Geschäft ist das für das Amt nicht. Üblicherweise werden die Hundehalter über Aushänge aufgefordert, ihre Vierbeiner anzumelden, was meist genüge. Im Falle von Lietzow sei die Begehung auf Drängen der Kommune zustande gekommen.

„Es kann ja sein, dass die Gemeinde knapp bei Kasse ist und dringend Einnahmen braucht“, sagt Susanne Wittek. „Aber wenn da etwas unklar ist, warum kommt man nicht auf mich zu und spricht mich an, anstatt gleich einen Bescheid rauszuhauen?“ Dann hätte es von Anfang an Klarheit und weniger Ärger gegeben. Bis zur Klärung der Angelegenheit wird das Amt die angedrohte Zwangsvollstreckung aussetzen.

Von Maik Trettin