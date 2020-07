Sassnitz

Dass sich die Mehrzahl der Sassnitzer Mädchen und Jungen während der Ferien nach ihrer Schule gesehnt hat, darf man getrost bezweifeln. Aber neugierig dürfte der eine oder andere sicher sein. Am ersten Schultag nach den Sommerferien wartet auf die jungen Leute eine Überraschung: Sie werden den Anbau in Besitz nehmen.

Nach einer Bauzeit von drei Jahren ist der nagelneue Flügel des Hauptgebäudes vor wenigen Tagen fertig geworden. Die genauen Baukosten lassen sich derzeit noch nicht beziffern. Sie liegen mit über drei Millionen Euro aber weit über der ursprünglich veranschlagten Summe.

Anzeige

Eigentlich hätten die Schüler ihn schon zu Beginn des vergangenen Schuljahres beziehen sollen. Doch das Projekt und alle daran Beteiligten mussten „nachsitzen“. „Der ursprüngliche Bauablaufplan war schon ziemlich sportlich gestrickt“, sagt Elke Schmeling rückblickend. Der für Hochbau zuständigen Sachbearbeiterin und ihren Kollegen in der Sassnitzer Stadtverwaltung hat dieses Bauvorhaben immer wieder Kopfzerbrechen bereitet. Das ging gleich zu Beginn los.

Weitere OZ+ Artikel

Nachdem die Abrissarbeiten im August 2017 begonnen hatten, wurde für das Fundament des Neubaus stellenweise zu tief gebuddelt. An anderen Stellen trat kontaminierter Baugrund zutage. Dass es mit dem geplanten Eröffnungstermin knapp werden könnte, hatte zu dem Zeitpunkt schon mancher befürchtet.

Verzögerung durch insolvente Baufirma

Zur Gewissheit wurde es dann, als die ursprünglich angeheuerten Fensterbauer die Sassnitzer sitzen ließen. Erst erschienen sie nur sporadisch auf der Baustelle, schließlich gar nicht mehr. Auch telefonisch waren sie nicht mehr zu erreichen. Am Ende meldete das Unternehmen Insolvenz an. Das brachte nicht nur die Sassnitzer in die Bredouille, sondern auch viele andere Gewerke, die an diesem Bau beteiligt waren. „Der Innenausbau konnte erst weitergehen, sobald der Bau dicht war. Und dazu mussten die Fenster rein“, sagt Schmeling. Schließlich fand sich eine Fensterbaufirma, die Kapazitäten hatte und die Arbeiten weiterführen konnte.

Dennoch: Viele andere Firmen kamen durch die Verzögerung in Schwierigkeiten mit ihrer jeweiligen Baustellenplanung. Irgendwie, sagt Elke Schmeling, habe letztlich doch alles geklappt. „Die meisten Baufirmen, das muss man auch mal unterstreichen, haben hier wirklich ihr Bestes gegeben.“

Neues Klassenzimmer, neue Möblierung – so sieht es in dem Anbau der Regionalen Schule in Sassnitz derzeit aus. Quelle: Maik Trettin

Aufteilung ist moderner

Im Vergleich zum alten Anbau ist der Raumgewinn nicht so riesig ausgefallen. Mehr Platz gibt es zwar durch ein zusätzliches Stockwerk und den Verzicht auf einen niedrigen Verbindungsgang. Vor allem aber ist die Aufteilung moderner und entspricht den Anforderungen an den heutigen Schulbetrieb. Der spielt sich nicht ausschließlich in den Klassenzimmern ab. Es gibt mehrere Förder- und Vorbereitungsräume auf den drei Etagen. Im Erdgeschoss gibt es außer einem Klassenraum auch noch eine nagelneue Schülerküche, ein behindertengerechtes WC und natürlich die großzügig verglaste Mensa. Gedacht wurde auch an einen Aufenthaltsraum für die Fahrschüler, an ein Hausaufgabenzimmer, eine Bibliothek, einen Musikraum und einen Fahrstuhl, damit auch körperbehinderte Schüler von einer Etage in die andere gelangen.

Ein Großteil der Möblierung ist nagelneu, anderes gehörte schon vorher zum Schulinventar. Es gibt befestigte Parkflächen für die Autos der Lehrer, der vordere und der hintere Schulhof wurden erneuert und auch die übrigen Außenanlagen frisch gestaltet. „Im Prinzip fehlen jetzt nur noch die Außenleuchten“, sagt Elke Schmeling. Die Lampenlieferanten bräuchten aufgrund der Corona-Krise etwas mehr Zeit. Ansonsten sei alles fertig.

Provisorium wird weiterhin gebraucht

Damit werden zum Schuljahresbeginn auch die Schüler wieder an der Geschwister-Scholl-Straße unterrichtet, die in den zurückliegenden drei Jahren die Ausweichschule in der Mukraner Straße besuchten. Das Gebäude nutzt die Stadt seit drei Jahren als provisorisches „Zuhause“ für die Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Derzeit sind dort noch die Hortkinder aus dem abgebrannten Söderblomhaus sowie einige aus der Kita „Kunterbunt“ am Rügener Ring, die derzeit umgebaut und saniert wird, untergebracht.

Auch wenn die das Provisorium wieder verlassen haben, wird es auf absehbare Zeit weiter von Kindern bevölkert. Denn die Stadt plant einen weiteren Schulanbau. Diesmal sollen die Bedingungen an der Grundschule in der Schulstraße verbessert werden. Das Gebäude muss dann vermutlich völlig leergezogen werden. Der Unterricht wird dann in dem Haus an der Mukraner Straße stattfinden, in dem die Grundschule früher schon einmal zu Hause war.

Von Maik Trettin