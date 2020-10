Putbus

Anja Thiel ist gebürtige Rüganerin, die erst in Sassnitz, dann in Putbus aufwuchs. Nach der Wende ging sie nach Hannover, um Sozialwissenschaften zu studieren und machte sich danach als Personalentwicklerin selbstständig. Sie bietet Training für Führungskräfte an und hat bereits seit 21 Jahren ihr Büro in Berlin, in dem sie sechs Angestellte beschäftigt.

Die 46-Jährige ist mit einem Mann verheiratet, der wie sie von Rügen stammt. Bei Beiden wurde die Sehnsucht nach der Heimat so groß, dass sie 2015 ein Haus in Sassnitz kauften. Dieses wurde liebevoll instand gesetzt, um einen Wohnort auf der Insel zu haben. Seitdem ist die Familie, zu der zwei Kinder, 15 und zwölf gehören, oft auf Rügen. „Alle müssen mitpendeln“, sagt Anja Thiel, die im April 2019 einen Laden für Home-Accessoires in der Altstadt eröffnete, den sie – ebenso wie das Treffen alter Freunde – als ihr Hobby bezeichnet. „Letzten Endes ist und bleibt Rügen Heimat“, verrät sie.

Von Christa Driest