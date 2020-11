Rügen

Als die Dänen 1168 Kap Arkona angriffen, könnte der Kampf unerwartet schnell vorüber gewesen sein, meint Felix Biermann von der Historischen Kommission Pommern und malt ein mögliches Szenario aus. Danach hätten sich die dort ansässigen Slawen verbarrikadiert, indem sie einen Tunnel mit Steinen auffüllten.

Weil diese jedoch ein wenig absackten, gelang es einem dänischen Schildjungen, sich hindurchzuzwängen und ein Feuer unterhalb des Tores zu legen. Nachdem das Feuer auf die Holzbefestigungen übergriff, blieben alle Löschversuche vergeblich und so war der Kampf vorüber, bevor die Dänen ihre Belagerungsmaschinen in Stellung gebracht hatten. Daraufhin hätten die Angreifer die hölzerne Statue des Gottes Swantevit gefällt und damit ein Feuer entfacht, um sich Suppe zu kochen.

Dass sich der Ablauf der Ereignisse einigermaßen genau schildern lässt, liegt nicht allein an den archäologischen Funden. Vielmehr habe der dänische Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus die Ereignisse auf Rügen in Schriftform hinterlassen. „Die Burgenlandschaft auf Rügen ist vielfältig und gut verschriftlicht“, sagt Biermann. Das gelte für andere Teile Pommerns nicht.

Bei der Erforschung sind die Wissenschaftler darauf angewiesen, archäologische Erkenntnisse zu vervollständigen und durch neue Formen der Dendrochronologie zu ergänzen, welche die Bestimmung des Alters von Holz sehr präzise möglich machen.

Noch Forschungspotenzial auf Rügen

Damit befasste sich nun der 1980 in Bergen geborene Archäologe Andreas Kieseler in seiner Doktorarbeit. Kieseler forschte zum „Verständnis der Herrschaftsarchitektur zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert im Bereich des Lutizenbundes sowie der angrenzenden rügenslawischen, obotritischen und hevellischen Stammesgebiete“. Für das Resultat erhielt er den erstmals vergebenen, mit 5000 Euro dotierten „Dr.-Dagobert-Nitz-Forschungspreis für pommersche Landesgeschichte“.

Rügen hat noch großes Forschungspotenzial. Quelle: privat

„Mit Andreas Kieseler erhält ein herausragender Archäologe der jüngeren Generation eine verdiente Auszeichnung für eine in Greifswald verteidigte Dissertation, die von großer Bedeutung für das Verständnis der Frühzeit Pommerns zwischen dem 8. und dem 12. Jh. nach Christi Geburt ist“, sagte Biermann in seiner Laudatio.

Die mehr als ein Dutzend Rügener Burgwälle, die den beteiligten Gewalten als Residenzen, Herrschaftssymbole und Machtinstrumente dienten, seien noch nicht gut datiert, meint Andreas Kieseler. „Die Rügener Anlagen sind zwar von Schriftquellen teilweise gut beleuchtet, aber die Insel hat noch großes Forschungspotenzial in Hinblick auf die frühe Slawenzeit.“ Dabei können die Forschungsarbeiten, die Kieseler auf dem Festland vornahm, Rückschlüsse auf die Rügener Burgen zulassen.

Auch Charenza wurde von Wikingern eingenommen

„Wir nehmen sie heute als eher schlichte Erdhalden wahr, aber es waren oft gewaltige Befestigungen mit mächtigen Holz-Erde-Mauern“, sagt Felix Biermann. Kieseler habe durch aufwendige Vergleiche und Berechnungen zum Holz- und Erdverbrauch sowie den notwendigen Einsatz von Menschen und Zeit herausgestellt, wie enorm groß der Aufwand zum Bau dieser Burgen gewesen sei und wie groß folglich die Macht der dahinter stehenden Herrschaften gewesen sein musste.

Auf Rügen fände sich eine außergewöhnlich interessante Burgen-Landschaft, sagen die Wissenschaftler. Neben der heiligen Priesterstätte am Kap Arkona gibt es den Sitz weltlicher Fürsten auf dem Rugard sowie kleinere Fluchtburgen wie jene auf Zudar. Eine Besonderheit Rügens stelle die internationale Ausrichtung mit den skandinavischen Einflüssen dar, wie sie durch den Handelsplatz in Ralswiek befördert wurden.

Andere Teile Pommerns früher christianisiert 1124 und 1128 kam Otto von Bamberg nach Pommern, taufte zahlreiche Menschen und zerstörte die Tempel der slawischen Götter. Otto prangerte heidnische Bräuche wie Vielweiberei, das Töten neugeborener Mädchen, Zauberei, Wahrsagerei, Götzendienst und den Bau von Götzentempeln an.

„Für den Bau solcher Festungen wurde ein riesiger Aufwand betrieben. Die Wälle bestanden nicht etwa lediglich aus Deichen, sondern waren mit einer komplexen Holzkonstruktion versehen, die ständig erneuert wurde. Für deren Bau sind beispielsweise um Garz herum ganze Eichenwälder verschwunden“, so Biermann. Auch hätten dort so viele Menschen gelebt, dass Häuser zweistöckig gebaut worden seien.

In der Frage, ob es sich bei Garz zugleich um den Standort des mysteriösen Charenza handelt, in das sich die am Kap besiegten Slawen flüchteten, ist sich die Fachwelt uneins. Der Name spreche eher für Garz, findet Biermann. Andere neigen wegen dessen Lage und Entfernung vom Kap dazu, Venz als Standort anzunehmen. „Ein so mächtiger Burgwall ist kaum irgendwo gebaut worden“, räumt Biermann ein. Jedenfalls waren die Einwohner von Charenza den bedrängten Kap-Bewohnern nicht zu Hilfe geeilt und mussten sich wenig später den Kämpfern des Absalon von Roskilde ergeben.

Von Uwe Driest