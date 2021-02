Sellin

Astrid Ammon wurde 1966 in Hessen geboren und wanderte mit neun Jahren zusammen mit ihrer Familie nach Südafrika aus. Sie studierte Lehramt an der University of the Witwatersrand, wo sie auch ihren Mann kennenlernte. „Wir beide tanzen gerne und so tanzten wir uns durch die Uni-Jahre“, sagt die 54-Jährige. In Südafrika unterrichtete sie 20 Jahre lang Englisch und Deutsch als Fremdsprache an ihrer alten Schule. Inzwischen wurden ihre Kinder, ein Sohn und eine Tochter, geboren.

Als beide schließlich auszogen und studieren gingen, sei das Haus ziemlich leer gewesen, erzählt sie. Sie bekam 2018 einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen, der ihr eine Stelle als Englischlehrerin an der Christopherusschule in Sellin anbot. Die Koffer waren schnell gepackt und so kehrte sie Ende Januar 2018 nach Deutschland zurück. Sie und ihr Mann lieben die Natur und das ruhige Leben auf Rügen. „Sprachen bauen Brücken“, meint sie, „ und das ist auch hier auf Rügen der Fall.“

Von Elisa Jäger