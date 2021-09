Bergen

Seit dem 16. August war die Gingster Chaussee in Bergen für den Verkehr nur eingeschränkt befahrbar oder an einigen Tagen auch komplett gesperrt, Autofahrer mussten in dieser Zeit große Umleitungen in Kauf nehmen. Diese Unannehmlichkeiten sind nun vorbei, der knapp 300 Meter lange Straßenabschnitt wurde Freitagmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

„Wir sind froh, dass die Arbeiten sehr gut vorankamen. Eigentlich sollte die Freigabe erst am Montag geschehen. Der Bau lief ohne Komplikationen ab, die Sanierung konnte demnach schon nach 20 Arbeitstagen abgeschlossen werden“, sagt Bergens Bauamtsleiter Volker Paarmann.

Dies funktioniere auch nur, wenn wie bei diesem Projekt alle Zahnräder ineinandergreifen. Er lobte deshalb die Zusammenarbeit mit dem Planer sowie den beteiligten Firmen und Behörden. Eine Summe von 100 000 Euro wurde für diese Notinstandsetzung veranschlagt. „Dabei ist es auch geblieben. Wir konnten sogar noch drei Regenentwässerungen setzen und anschließen“, so der Bauamtsleiter.

Umleitung über Gingster Chaussee

Bauarbeiten sind immer mit Einschränkungen verbunden. „Anwohner und Gewerbetreibende haben geduldig die Maßnahmen vor ihrer Haustür ertragen. Ein großes Danke für die Geduld“, so Anja Ratzke.

Diese Straßenbaumaßnahme soll gewährleisten, dass dieser Abschnitt die kommenden fünf bis sechs Jahre, maximal bis zu acht Jahre, durchhält. Denn im Zuge der grundhaften Sanierung der Ringstraße soll dieser Bereich der letzte zu bebauende Abschnitt sein. Eine Ausbesserung der Straße, wenn dieser Teil über Jahre auch Umleitungsweg für tausende Fahrzeuge dienen soll, sei unerlässlich gewesen, wie die Bürgermeisterin sagt.

Von mo