Bergen

Die Buden stehen schon seit Tagen auf dem Bergener Weihnachtsmarkt neben dem Rathaus. Die Händler füllten ihre Stände und warten auf das Signal, dass es am Freitag auch endlich losgehen kann. Bis Sonntag soll der vom Klosterhof verlegte Markt für die Besucher öffnen. Am Donnerstagnachmittag kam dazu die erfreuliche Nachricht vom Landkreis: Er darf stattfinden. „Es wird dennoch ein gemütlicher Weihnachtsmarkt werden, obwohl wir diesmal besondere Auflagen haben, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos).

Das heißt, eintreten darf an den drei Tagen nur derjenige, der vorweisen kann, dass er genesen oder geimpft ist und zudem einen aktuellen negativen Test vorlegt, der nicht älter als 24 Stunden ist. Dazu wird es am Eingang eine Kontrolle geben. Ein Sicherheitsdienst wird auf dem Gelände präsent sein, der auf die Einhaltung der Regeln achtet. „Wer sich beispielsweise Freitagabend um 17 Uhr testen lässt, hat mit dem Nachweis die Möglichkeit, den Markt auch am Sonnabend ohne einen weiteren Test bis 17 Uhr zu besuchen“, sagt sie.

Laut Landkreis Vorpommern-Rügen muss im Außenbereich die Maske aufbleiben, besonders an Orten, wo es schwer ist, die Mindestabstände von 1,5 Metern einzuhalten. Dazu zählen unter anderem Weihnachtsmärkte. Ausnahmeregelungen gelten weiter nur für bestimmte Personengruppen. Dazu zählen Kinder unter 7 Jahren (Zugang ohne Test), Kinder von 7 bis 17 (durch Schultestung/Schülerausweis), aus medizinischen Gründen nicht impfbare Menschen (tagesaktueller Test nötig) sowie für Schwangere (mit tagesaktuellem Test).

Weihnachtsmannsprechstunde und Livemusik

Neben Ständen mit Leckereien und atmosphärischer Beleuchtung wird es begleitende Livemusik geben. Das Bühnenprogramm fällt hingegen aus. So wird Markus Skrzepski am Freitag um 18 Uhr auf seiner Gitarre spielen. Am Sonnabend folgt um 18 Uhr das Programm „Saxofonzauber“. Am Sonntag um 17 Uhr findet ein Bläserkonzert im Kerzenschein statt. Weiterhin wird „Olaf der Schneemann“ den Markt besuchen und es findet eine Weihnachtsmannsprechstunde statt. Kinder können am Wochenende kostenlos mit einem Karussell fahren.

Am Samstag und Sonntag öffnet zudem das Stadtmuseum seine Türen und lädt jeweils zwischen 12 und 16 Uhr Interessierte ein, kostenfrei die Ausstellungen zu entdecken. Exponate, die auf die winterliche und weihnachtliche Zeit einstimmen, sind in der Sonderausstellung „Textile Kunst“ vertreten. Am 4. und 5. Dezember stellt Museumsleiterin Marika Emonds um 13 und 15 Uhr die Sonderausstellung „Streifzüge. 250 Jahre Johann Jacob Grümbke“ vor. Es handelt sich hierbei um Kurzführungen, die 20 Minuten in Anspruch nehmen werden. Da gleichzeitig nur acht Personen teilnehmen dürfen, wird um eine Reservierung gebeten (03838/25 22 26). Das MIZ am Markt hat am Wochenende ebenfalls für die Besucher geöffnet.

Der Weihnachtsmarkt in Bergen hat am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Mathias Otto