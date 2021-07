Sassnitz

Die größte Party der Insel musste im vergangenen Sommer ausfallen. Wegen Corona hatte die Stadt Sassnitz, wie alle anderen Kommunen des Landes auch, sämtliche Veranstaltungen absagen müssen – und damit eben auch die Rügener Hafentage. Karussells, Musik, Getränke und Speisen lockten sonst Anfang Juli Zehntausende in den Sassnitzer Stadthafen. In diesem Jahr soll dort wieder gefeiert werden – wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen. Statt der Rügener Hafentage gibt es ein „Sassnitzer Hafenvergnügen“.

Weniger Karussells und Imbiss-Buden

Als Partner hat sich die Stadt Sassnitz dazu wieder den Großmarkt Rostock ins Boot geholt, der sonst auch die Hafentage auf die Beine gestellt hatte. Doch während sonst 120 bis 130 Schausteller und Imbissbuden-Betreiber die Partymeile im Hafen säumten, sind es bei dem am Freitag beginnenden Hafenvergnügen etwa 40. Sie haben am Dienstag mit dem Aufbau begonnen. Die Fahrgeschäfte und Imbissstände verteilen sich auf zwei Flächen: einmal unterhalb der Hafenbahntrasse neben dem Rean-Gelände und einmal schräg gegenüber auf der Freifläche zwischen dem Glas- und dem Café „Hafenbahnhof“.

Es gibt unter anderem ein Karussell in Form einer riesigen Spinne. Die Passagiere können schweben, fliegen, hüpfen, schaukeln, schwingen und einen freien Fall aus zwölf Metern Höhe erleben. „Big Spin“, wie das Karussell heißt, wird zum ersten Mal in Sassnitz aufgestellt. Hinter „Speed Wave“ verbirgt sich ein so genannter Wellenflieger, der hohe Geschwindigkeiten erreicht und die Fahrgäste auch rückwärts „fliegen“ lässt.

Leon Wendt (12) aus Barth ist Fan des „Hot Wheels“. Der junge Mann wird beim Hafenvergnügen in Sassnitz auf dem Autoscooter seine Runden drehen. Quelle: Maik Trettin

Kinderkarussells, eine Riesen-Rutsche und eine kleine Familien-Achterbahn – Langeweile dürfte beim Hafenvergnügen kaum aufkommen. Ganz bestimmt nicht bei Leon Wendt. Der Zwölfjährige aus Barth verfolgte am Dienstag schon gespannt den Aufbau des Auto-Scooters. Die Familie hatte den gemeinsamen freien Tag für einen Ausflug auf die Insel genutzt. „Leon ist sowas wie unser Testfahrer“, sagte Lothar Welte, Besitzer des „Hot Wheel“ genannten Autoscooters, lachend. Der Junge steuere die Wagen sehr geschickt und sei fast immer dabei, wenn das Fahrgeschäft der Weltes in der Nähe aufgebaut werde. Gerade sind sie von Wolgast zurückgekommen. Auch dort war Leon dabei.

„So acht bis zwölf Runden am Stück dreht er schon“, sagt sein Vater Mike lachend. Allerdings ausschließlich auf dem Auto-Scooter. Alle anderen Rummel-Attraktionen lässt der junge Barther links liegen. Dass er am Dienstag mit seinen Eltern dennoch den Aufbau aller Fahrgeschäfte genau beobachtete, ist seinem zweiten Hobby geschuldet: Leon und sein Vater sind Modellbauer. Zu Hause in Barth haben sie eine maßstabsgetreue, selbst gebaute Miniatur-Kirmes-Anlage stehen.

Keine Konzerte, kein Riesenrad

Hafentage im Kleinformat – so ähnlich lässt sich auch die Idee für das geplante Hafenvergnügen beschreiben. Auf das Riesenrad müssen die Besucher ebenso verzichten wie auf Konzerte und große Schiffsanläufe. „Für die Hafentage im gewohnten Umfang hätten wir spätestens im April die Verträge schließen müssen“, sagt der für Kultur verantwortliche Sachbearbeiter im Sassnitzer Rathaus, Ralf Berger. Dass es weitgehende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen gibt, sei zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar gewesen. Deshalb haben Stadt und Großmarkt relativ kurzfristig ein Konzept, das im vergangenen Jahr in Rostock unter dem Namen „Fun Park“ erfolgreich lief, auf die Sassnitzer Verhältnisse angepasst und das „Hafenvergnügen“ erfunden.

Registrierung, aber kein Corona-Test

So ganz ohne Corona-Vorsichtsmaßnahmen geht es dann aber doch nicht. Das Gesundheitsamt des Kreises hat die Veranstalter verpflichtet, das Areal einzuzäunen. Zugang zu den Rummelplätzen links und rechts der Hafenstraße, die weiter duchgängig befahrbar bleibt, gibt es nur durch jeweils eine Lücke im Zaun. Dort müssen sich die Besucher registrieren lassen, und zwar lediglich einmal. Wer also über die Straße zum gegenüberliegenden Rummelplatz wechselt, braucht seine Daten nicht erneut anzugeben oder sich mittels Smartphone-App anzumelden. Ein Corona-Test ist nicht erforderlich und auch Masken muss niemand tragen, jedenfalls nicht, wenn der Mindestabstand eingehalten wird.

Weniger strenge Auflagen für Wallensteintage

Was in Sassnitz kaum jemand versteht: Bei den Stralsunder Wallensteintagen, die eine Woche später stattfinden, braucht sich niemand registrieren zu lassen. Dort wird nichts eingezäunt und auch die Besucherzahl ist nicht – wie in Sassnitz, wo sich maximal 1200 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten dürfen – beschränkt. In Stralsund sei die Veranstaltung weitläufiger, die Konzentration der Menschen dadurch nicht so hoch wie im Stadthafen, versucht ein Sprecher der Kreisverwaltung eine schlüssige Erklärung zu geben. Wie viele Menschen sich wann wo versammeln, dürfte in dem Fall allerdings auch kaum jemand kontrollieren können.

Eintritt ist nach wie vor kostenlos

Das „Hafenvergnügen“ zu organisieren, war nicht nur aufwendiger, sondern aufgrund der Auflagen auch teurer. „Wir haben wohl alle Bauzäune, die auf Rügen verfügbar waren, für diese Veranstaltung gesichert und sie haben noch nicht einmal ausgereicht“, sagt Berger. Die Organisatoren wurden auf dem Festland fündig. Auch wenn die Kosten für die Veranstalter steigen: Das Sassnitzer Hafenvergnügen ist wie die Rügener Hafentage für die Besucher kostenlos.

Und es wird nicht nur ein Wochenende, sondern über eine Woche lang gefeiert. Am Freitag, dem 9. Juli, werden die ersten Gäste ab 11 Uhr auf der Partymeile erwartet, am Sonntag, dem 18. Juli, nach 20 Uhr die Lichter ausgeknipst. Geöffnet ist freitags und sonnabends jeweils von 11 bis 24 Uhr, von Sonntag bis einschließlich Donnerstag von 11 bis 20 Uhr.

