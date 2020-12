Bergen

Mehrere Persönlichkeiten hat die Stadt Bergen auf Rügen hervorgebracht. Zumindest ihre Wiege hat in der Stadt gestanden, die sich am 19. Juni 1613 die städtische Gerechtsamkeit vom Pommern-Wolgast Herzog Philipp Julius erkauft und somit bedingte Freiheiten gegenüber dem Herzog erlangt hat.

Eine von ihnen war Arnold Ruge, einer der deutschen, demokratischen Wegbereiter und Publizisten. Er verstarb am 31. Dezember 1880 – 78-jährig, fern von der Heimat im englischen Brighton.

Auf Jasmund aufgewachsen

Arnold Ruge wurde am 13. September 1802 in Bergen, Markt 17, geboren. Sein Geburtshaus wurde zusammen mit zwei weiteren Kaufmannshäusern nach 1992 abgerissen.

Sein Vater war der hochgräfliche Brahesche Inspector auf Jasmund Christoph Arnold Ruge (1772 - 1834) und die Mutter Sophia Catharina Wilcken.

Arnold Ruge war das erste Kind der Eheleute und wurde am 8. Oktober 1802 durch den Präpositus Carl Ludwig Droysen in St. Marien getauft.

Die neuerbauten Häuser Markt 15 bis 17. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Der Vater pachtete 1804 das Gut zu Bistmitz (heute Bisdamitz) auf der Halbinsel Jasmund auf Rügen. Hier verlebte der kleine Arnold eine unbeschwerte Zeit und genoss die dortigen heilsamen Schönheiten der Natur.

Diese Ereignisse prägten Arnold Ruge

Vater Ruge wurde 1809 durch den Grafen Brahe beauftragt, die letzten Befugnisse der Leibeigenschaft der dortigen „Kossäthen“aufzuheben. Es kam zu Unruhen. Denn die bisher Unterworfenen konnten mit der neuen Freiheit nicht so recht etwas beginnen. Dieses Dekret ging auf einen Befehl des schwedischen Königs Gustav IV Adolf von 1806 zurück. Die Besetzung Rügens zwischen 1807 und 1813 durch die Franzosen hinterließ ebenfalls tiefe Einschnitte.

Der Gutspächter Ruge war für die Versorgung der französischen Soldaten verantwortlich und wurde, als er die von den Offizieren geforderten Kaleschen nicht zur Verfügung stellen konnte, als Boykotteur kurzzeitig arretiert. Der Gefängnisaufenthalt endete jedoch nach kurzer Haft mit einem Empfang beim Kommandanten auf Schloss Spyker. Ebenso wehrte sich Mutter Ruge erfolgreich gegen die fordernde, aufdringliche Art der Soldaten, indem sie ihren Besen als Waffe einsetzte.

Das selbstbewusste Auftreten der Eltern beeindruckte den kleinen Arnold. Als die Franzosen abzogen, zündeten die Bewohner die Wachthäuser jener an. Auch dieses Aufbegehren verfehlte seine Wirkung nicht. Für die Bewaffnung des preußischen Heeres gab Arnold sogar „ein paar silberne Sporen“. Damit entwickelte sich bereits frühzeitig ein Patriotismus in dem Knaben.

Auf Rügen nie Wurzeln geschlagen

Eine tiefe Verbundenheit pflegte er stets zu seinen Geschwistern, wie zu dem jüngeren Bruder Ludwig, dem Bruder Reinhold und der Schwester Julie.

Als der Vater 1834 verstarb, wohnte die Familie bereits in Triebsees. Darauf holte Arnold Ruge Mutter und Geschwister ins mitteldeutsche Halle und sorgte sich um sie. In seinen 1862 geschriebenen Kindheitserinnerungen beschrieb Arnold Ruge sein Leben auf dem Gut in Jasmund. „Nichts ist schöner als der Anblick dieses Kreidefelsens von unsern Höhen. Es glänzt wie Gold und Alpenglühen im Sonnenschein. Ich habe keine Küste in keinem Meere wieder so glänzen sehn ....“, schrieb er und machte mit seiner Beschreibung des Anblickes vom Uferberg über die Tromper Wyk nach Arkona eine verklärte Sehnsucht sichtbar.

Markt 17 in Bergen: Arnold Ruges Geburtshaus um 1920. Quelle: Sammlung Uwe Hinz

Wurzeln hatte Ruge hier nie geschlagen können, jedoch bezeichnete er sich bis ins hohe Alter als „rügenscher Bauernjunge“. Damit hatte er stets seine heimatliche Verbundenheit unterstrichen. Er erlebte in einer aufgeklärten Familie Ruge die Besetzung Rügens durch die Franzosen mit, aber ebenso die progressiven Gedanken aus der französischen Revolution. In seiner Autobiographie schrieb er später: „Die, welche mir Schuld geben, ich hätte den Deutschen immer zuviel zugetraut, wissen nicht, wie früh ich ihr Talent kennen gelernt, sich ihren Befreiern zu widersetzten.“ Für Ruge, der nach Wahrheit und demokratischem Aufbruch strebte, wurde die pommersche Heimat viel zu eng.

Ruges Schullaufbahn

Der junge Ruge besuchte die Schule in Bergen, nachfolgend in Langenhanshagen (1814 - 1818) und darauf das Gymnasium in Stralsund (1818 - 1821). Ostern 1821 begab er sich in einem Fuhrwerk, ausgestattet mit 200 Talern im Gepäck, zum Studium nach Halle. Er sollte die rügensche Heimat nie wieder betreten. Weitere Orte des Studiums waren dann Jena und Heidelberg. Zuerst schrieb er sich für Theologie ein, dann jedoch wurde klassische Philosophie seine Leidenschaft.

1826 als Hochverräter verurteilt

Es war eine Zeit des nationalen Aufbruchs. „Die Uni richtete nebenbei mein Augenmerk auf den prägenden Geist der Gegenwart. So erwähnte ich mich jetzt von meinem Patriotismus der Bruderschaft. Ich sah ein Vaterland müsse stark, eins und frei sein und trat der Verschwörung ’Jünglingsbund’ für diesen gewaltigen Zweck bei“, schrieb er einst. Dem Bund schloss er sich im Frühjahr 1824 an. Dieser umfasste 150 Mitglieder. Kurz vor dessen Auflösung wurde der Bund durch Denunziation verraten und 28 Bündler des Hochverrats bezichtigt.

In dieser Januarnacht 1824 verhaftete ein „quäkender Regierungsrath“ im Namen des Großherzogs auch den jungen Arnold Ruge als Hochverräter. Es erfolgte eine einjährige Untersuchungshaft und 1826 die Verurteilung durch das Oberlandesgericht Breslau in Köpenick zu 15 Jahren Festungshaft. In dieser Zeit beschäftigte sich Ruge mit den antiken Philosophen von Theokrit bis Sophokles.

Schill war für ihn ein Sinnbild für Freiheit und Widerstand

Nach fünf Jahren Haft auf dem „Laurenberger Tor“ zu Kolberg wurde er entlassen. Diese Zeit förderte sein demokratisches Bild, denn Ruge hatte Zellennachbarn wie den Turnvater Jahn oder den späteren Entdecker von Troja, Heinrich Schliemann. Auch das Studium der antiken Klassiker formte seine Weitsicht.

Da sein Wille ungebrochen war, begab sich Ruge schriftstellerisch auf die Spuren der napoleonischen Befreiungskriege und veröffentlichte 1830 das Trauerspiel „ Schill und die Seinen“ in fünf Aufzügen. Hier ehrte er stellvertretend den Helden Ferdinand von Schill, der im Straßenkampf gegen die französischen Okkupanten in Stralsund fiel. Ruge hatte den Verlust der einst so sicher geglaubten Freiheit im Visier. Nach dem Wiener Kongress 1815 und der Restauration der monarchischen Strukturen fand er in Ferdinand von Schill ein Sinnbild für Freiheit und Widerstand.

Nach der Freilassung 1830 nahm Ruge eine Stellung zuerst als Hilfslehrer in Halle an und wurde dann am Königlichen Pädagogium der Franckeschen Stiftung als Privatdozent angenommen. Dort entdeckte er bei der Entrümpelung im neuen Domizils Schriften von Hegel. 1831 erfolgte die Habilitation über „Platons Ästetik” in Halle.

Ein Symposium Ruges zu Ehren

Die Stadt Bergen ehrte Arnold Ruge anlässlich seines 200. Geburtstages mit einem Symposium am 17. und 18. August 2002. Ihm wurde eine Konferenz mit hochkarätigen Persönlichkeiten gewidmet. Federführend stand hier die Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft unter der rührigen Führung von dem inzwischen verstorbenen Prof. Karl-Ewald Tietz und unter Beteiligung zahlreicher Familiemitglieder der Ruges sowie der weiteren Mitwirkung des Bergener Altstadtvereins.

Fototermin mit der Familie Ruge vor Arnold Ruges Geburtshaus am 17. August 2002. Quelle: Picasa

Interessante Vorträge hielten Professoren und Doktoren aus Innsbruck, Potsdam, Hamburg und Bayern sowie Prof. Dr. Karl-Ewald Tietz aus Binz und Dr. Fritz Petrick aus Rugenhof auf Rügen. 2002 erschien im Europäischen Verlag der Wissenschaften ein Buch mit den gehaltenen Vorträgen. Am Tag des Geschehens gab es einen kleinen Stadtrundgang unter Einbeziehung des Rugeschen Geburtshauses „Markt 17“. Den Abschluss bildete ein Konzert mit dem Kammervokalensemble Rügen in St. Marien zu Bergen.

Von Uwe Hinz