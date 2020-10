Rügen: Aus einstigem Polizeigebäude in Bergen wird Schule

Bergen

Das einstige Polizeigebäude in der Breitsprecherstraße in Bergen auf Rügen gibt keinen schönen Anblick ab. Während auf der gegenüberliegenden Seite die wohl einzigartigste Sportanlage der Insel entsteht, schaut das Ex-Polizeihauptrevier mit toten Augen vom Berg auf die Arbeiten herab.

Das wird sich ändern. So alles nach Plan läuft, soll das Haus, das seit Ende 2018 leer steht, ab Februar kommenden Jahres wieder mit Leben erfüllt werden – wenn auch nur für eine absehbare Zeit.

Anzeige

Umbau beginnt im November

Dann nämlich soll das Gebäude so weit hergerichtet sein, dass es von Schülern und Kollegium der Grundschule „Altstadt“, diese befindet sich ebenfalls in der Breitsprecherstraße, als Ausweichquartier genutzt werden kann. Denn nicht nur der Sportplatz, der von der Bildungseinrichtung mit sogenannter „spezifischer Kompetenz“ genutzt wird, hat eine Sanierung nötig gehabt, sondern auch das Schulgebäude, in dem Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam lernen. Dem Konzept entsprechend sind nach der Sportanlage auch am Schulgebäude einige Umbauarbeiten nötig.

Unterricht im einstigen Polizeigebäude nach den Winterferien 2021

„Die Lose für den Umbau des ehemaligen Polizeigebäudes wurden ausgeschrieben und submissioniert. Die Beauftagung der Firmen erfolgt derzeit“, informiert Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) zur jüngsten Stadtvertretersitzung. Bis Ende Januar 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass zu den Winterferien 2021 der Umzug der Schule in das einstige Polizeigebäude losgehen kann. Ab dem Schulbeginn nach den Winterferien wird dann das Schulgebäude in den beiden darauffolgenden Jahren umgebaut. „Die Grundschule wird baulich an ihr Konzept angepasst. Auch sie wird mit Abschluss der Arbeiten barrierefrei sein“, informiert Anja Ratzke.

Von Anja Krüger