Rügen: Ausgezeichnetes Kino ganz ohne Blockbuster

Sassnitz

Die Dokumentation über einen Freeclimber im Yosemite Nationalpark, die Geschichte des sowjetischen Ballett-Stars Rudolf Nurejew, der sich nach einem Gastspiel in Frankreich weigerte, nach Moskau zurückzukehren, oder der Film über einen Jungen aus einer Pariser Vorstadt, der Karriere als Pianist macht, waren in diesem Monat auf Rügen zu sehen. Eine dotierte Würdigung für ein „ausgezeichnetes Jahresprogramm“ konnten daher Anja Offermann, Marion Prager-Wien und und Christian Schmidt vom Rügener Programmkino mit Sitz im Grundtvighaus Sassnitz entgegennehmen. Im zweiten Anlauf und zugleich im Jahr des 20. Geburtstags des Trägervereins „ Lichtspiele Sassnitz“ vergab die Landesregierung einen „ Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern“ in der Kategorie nichtgewerbliche Spielstätten unter anderen auch an die Rügener Cineasten. Und das ganz ohne Blockbuster, auf die konventionelle Kinos wegen der Corona-Krise derzeit vergeblich warten.

Zum Beginn der Verleihung hatte der Chef der Staatskanzlei, Heiko Geue, mitgeteilt, dass die Preisgelder auf insgesamt 75 000 Euro – dreimal so viel wie im Vorjahr – erhöht worden seien. „Wir freuen uns sehr, dass unser Kino einen, nunmehr mit 1500 Euro dotieren Kinokulturpreis erhalten hat. Mit diesem Preis werden wir die in diesem Jahr entstandenen finanziellen Engpässe ausgleichen und die technische Ausstattung verbessern“, so Vereinssprecher Christian Schmidt. „Unser Verein organisiert Kinoveranstaltungen jenseits austauschbarer und kommerzieller Programme. Der unmittelbare Kontakt zum Publikum ist uns dabei wichtig.“

Internet ersetzt kein Kinoerlebnis

Der Verein sieht sich als „Filmclub und Programmkino“ im Sinne des Wortes und möchte dabei möglichst für viele und vieles offen sein. Dazu gehört die sorgfältige Auswahl der Streifen – auch unter Einbeziehung von Publikumswünschen. Neue, ungewöhnliche Filme, aber auch Klassiker, Musik- und Dokumentarfilme gehören dazu. Gelegentlich stellen Regisseure sich und ihre Filme auch persönlich vor. Im Rahmen der Reihe „Kultur im Kino“ bietet der Verein zudem interessante Konzerte und Lesungen, die thematisch mit dem Medium Film in Verbindung stehen.

Heiko Geue machte bei der Preisverleihung in Schwerin auf die schwierige Situation der Branche aufmerksam: „Corona stellt viele Kinos vor existenzbedrohende Schwierigkeiten. Wir zeichnen heute Jahresprogramme des vergangenen Jahres aus und wissen, dass die Kinos in diesem Jahr gar keine Chance haben, ein ebenso anspruchsvolles Programm auf die Beine zu stellen. Aber gerade deswegen ist die Preisverleihung ein wichtiges Signal und ein gutes, weil sie in einem richtigen Kino und nicht ausschließlich im Netz stattfindet.“

3,5 Millionen Euro für Filmförderung 2021

Zugleich versprach der Chef der Staatskanzlei Wirtschaftshilfen mittels eines speziellen Förderprogramms für die Filmwirtschaft unter dem Motto „Aus eins mach drei – Cinema contra Corona“ mit einem Gesamtvolumen von 700 000 Euro, bei dem „den Kinos für jede verkaufte Kinokarte eine bzw. bei geförderten Filmen bis zu drei weitere Karten“ erstattet werden. „Wir haben trotz der Corona-Krise in diesem Jahr die Filmförderung ausgebaut. Mit dem Doppelhaushalt stocken wir die Mittel für die Filmförderung auf 3,5 Millionen Euro im nächsten Jahr auf“, so Geue. Für unsere Filmemacher rollen wir den roten Teppich bis zum Meer aus. Wir brauchen das Kino!“

Kino im Grundtvighaus Letzte Vorstellungen vor dem Lockdown gibt es mit dem Film „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ am 30. Oktober im Grundtvighaus (Seestraße 3, Sassnitz) und am Sonntag im Spiegelsaal des Selliner Cliff-Hotel. Für den 6. November war in Zusammenarbeit mit dem Hospizverein Rügen geplant, den Film „The Farewell“ zu zeigen, in dem es um eine Familie geht, die sich von ihrer an Krebs erkrankten Großmutter verabschiedet. Die Vorstellung muss nun ausfallen. Auch im Dezember würden unter Pandemie-Bedingungen und aufgrund der räumlichen Gegebenheiten im Grundtvighaus nur 30 Plätze zur Verfügung stehen. Um vorherige Anmeldung unter der E-Mail lichtspiele-sassnitz@gmx.de wird daher erbeten. Das Programm findet sich unter www.kino-lichtspiele-sassnitz.de. Beginn ist immer um 20 Uhr, der Eintritt moderat.

Das sieht die Branche naturgemäß genauso und der Sassnitzer Verein freue sich jederzeit über Mitstreiter, so Christian Schmidt. Die Unterstützung werde vor allem am Freitagabend beim Ein- und Ausräumen des Kinosaales oder der Organisation gebraucht. Wer technisch interessiert sei, könne sich auch in die klassische Kunst des 35-Milimeter-Films einweihen lassen. Zwei solcher Projektoren aus der Hochzeit des Kinos stehen im Cliff-Hotel, das gewissermaßen eine Zweigstelle der Sassnitzer Kinomacher ist. Im Spiegelsaal des Selliner Hauses führen Schmidt und seine Mitstreiter regelmäßig ausgesuchte Filme vor. Nicht trotz, sondern gerade wegen der Pandemie-Beschränkungen hatten die Sassnitzer ihr kulturelles Angebote aufrechterhalten. Nun hoffen sie, dass es im Dezember weitergehen kann.

Von Uwe Driest