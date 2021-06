Rügen: Ausstellung über die frühe Seefahrt

Sassnitz

Am Glaspavillion am Molenfuß in Sassnitz hat eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät?“ stellen hier der promovierte Chemnitzer Experimentalarchäologe Dominique Görlitz und sein Team die Expeditionsreisen der Schilfboote aus der Abora-Serie vor. Ziel dieser Fahrten ist die Beweisführung, dass bereits viel früher eine Fahrt nach Amerika stattgefunden haben könnte.

Roland Methling ist Abora-Fan

Diese Steinzeitsegler waren bereits viermal zu Gast bei der Hansesail in Rostock und zwar in der Amtszeit des damaligen Oberbürgermeister Roland Methling. Der parteilose Ex-Oberbürgermeister Rostocks war einer der vielen geladenen Ehrengäste, die gerne dem Ruf nach Sassnitz folgten. „Mich haben die Leidenschaft für das Schilfbootsegeln und die außergewöhnlichen wissenschaftlichen Thesen von Dr. Görlitz und seinem Abora-Verein überzeugt und als Hansestadt Rostock haben wir die Projekte teilweise auch mit gefördert“, so Roland Methling. Er geht fest davon aus, dass das geplante große Vorhaben, die Abora-V Expedition von Marokko nach Florida im Jahre 2023/24 auch in die Realität umgesetzt wird.

Derzeit läuft Training vor Rügens Küste

Bereits vier Abora-Expeditionen über den Atlantik, den Bosporus und das Schwarze Meer haben die Steinzeitsegler bereits absolviert. Damit alles klappt, trainieren junge Vereinsmitglieder unter der Führung von drei alten Seglerhasen vor Rügens Küste, damit die Expedition möglichst ohne zu Kentern erfolgreich absolviert werden kann.

Ausfahrt per Speedboat möglich

Mit dem Trainingsschilfboot Dilmun S, das deutlich kleiner ist als die neue Abora V, werden die Steinzeitsegler bis zum Ende des Sommers vor den Kreidefelsen ihre Runden drehen. „Die See vor Rügens ist ein optimales Revier, weil hier auch die Winde schnelle drehen können und dem Team viel abverlangen, um fit zu werden für das große Abenteuer über den Atlantik“, so Dominique Görlitz. Besucher können per Speedboat um die Segler herumfahren.

Die neue Ausstellung und das benachbarte Zeltkino, wo Dokumentarfilme von den bisherigen Expeditionen kostenlos gezeigt werden, können noch bis zum 19. September Dienstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr besucht werden. Eintritt 5 Euro.

Von Christian Rödel