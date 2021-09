Rügen: Ausstellung zeigt Gegenstände von KZ-Opfern

Bergen

Marika Emonds (Stadtmuseum Bergen), Jochen Schmidt (Landeszentrale für politische Bildung), Susanna Misgajski (Prora-Zentrum) und Katharina Menschick (Arolsen Archives) haben die Open-Air Wanderausstellung „#StolenMemory“ eröffnet.

Im Mittelpunkt steht dabei der letzte Besitz von KZ-Inhaftierten und die Frage, wie es heute noch gelingen kann, diese sogenannten Effekten an Familien der Opfer zurückzugeben. Effekten sind persönliche Gegenstände, die Häftlinge bei ihrer Ankunft in den Konzentrationslagern von den Nationalsozialisten abgenommen wurden.

Eheringe, Uhren oder Füller

Oft waren es Eheringe, Uhren, Füller oder Brieftaschen mit Fotos. Innerhalb von vier Jahren konnten bereits rund 500 davon an die Familien der Opfer zurückgegeben werden. Rügener Schulen können Termine unter 01520/8553184 verabreden. Zu sehen ist die Ausstellung in einem aufklappbaren Übersee-Container noch bis zum 22. September auf dem Marktplatz in Bergen.

Von Uwe Driest