Bergen

40 Verkehrstote in einem Jahr auf der Insel Rügen: Die Zahl spricht für sich. Erst recht, wenn der Fakt hinzukommt, dass viele Unfälle passieren, weil beispielsweise ein beim Überholen entgegenkommendes Fahrzeug nicht oder erst zu spät gesehen wird. Lichtverhältnisse spielen da eine wichtige Rolle, wie Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers, weiß.

Die Zahl der Verkehrstoten ist aus dem Jahr 1993. Seitdem hat sich auf der Insel, was die Verkehrssicherheit betrifft, viel getan. Die Zahl der Verunglückten ist seitdem stark gesunken. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr sind fünf Personen auf Rügens Straßen gestorben. Nicht zuletzt ist diese positive Entwicklung auch der Aktion „Auf Rügen mit Licht“ zu verdanken.

Anzeige

Werkstätten bieten kostenlose Lichttests

Und gerade mit Beginn des Herbstes, in dem Nebel, Dunkelheit und Regen für schlechtere Sicht sorgen, sei es umso wichtiger, dass zum einen die Leuchten der Fahrzeuge funktionieren und zum anderen auch richtig eingestellt sind, wie der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Uwe Ambrosat, betont.

Er eröffnete im Autohaus von Volker Klemaschewski in Bergen gemeinsam mit Vertretern von Polizei, Verkehrswacht und Dekra die diesjährige Licht-Test-Aktion, die es bereits seit 1956 in Deutschland gibt. Autofahrer können den gesamten Monat Oktober über in an der Aktion teilnehmenden Kfz-Werkstätten ihren fahrbaren Untersatz einem kostenlosen Licht-Test unterziehen lassen.

Fünf Verkehrstote auf Rügen Auf Rügen ereigneten sich im Jahr 2019 insgesamt 2875 Verkehrsunfälle, 646 davon zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Dezember. Fünf Menschen starben auf den Straßen der Insel. Fußgänger waren an insgesamt acht Unfällen beteiligt. Fünf Fußgänger erlitten bei diesen Verkehrsunfällen leichte Verletzungen und zwei Fußgänger starben. Bei insgesamt drei Unfällen war ein Radfahrer beteiligt. In einem Fall war der Radfahrer stark alkoholisiert (3,07 Promille) und erlitt leichte Verletzungen. Bei den beiden weiteren Verkehrsunfällen erlitten die Radfahrer ebenfalls jeweils leichte Verletzungen.

Und das scheint auch dringend vonnöten. Denn Andreas Jagusch, Leiter der Stralsunder Dekra-Niederlassung, zu deren Zuständigkeitsbereich auch die Insel Rügen gehört, weiß: „Jedes vierte 2019 von den Werkstätten getestete Auto in unserem Bereich hatte Mängel an der Lichtanlage.“ Hauptsächlich sei es tatsächlich nur eine falsche Einstellung der Scheinwerfer gewesen. Und genau das kontrollieren die KfZ-Mechatroniker und -mechatronikerinnen, wie Roland Linck (34) und die Auszubildende Laura Morcinek (18), im Autohaus Klemaschewski.

Lesen Sie auch: Verkehrsunfälle durch zu wenig Licht – Licht an!

„Längst ist so ein Test nicht mehr in wenigen Minuten getan“, berichtet Geschäftsführerin Sandra Klemaschewski. Auch seitens der Kfz-Hersteller werde viel für die Sicherheit getan. „Dies wiederum aber verlangt auch entsprechende Testtechnik“, sagt sie. Investitionen von mehreren tausend Euro müssten Kfz-Werkstätten dafür tätigen, informiert die Geschäftsführerin.

Polizei achtet verstärkt auf Beleuchtung an Fahrzeugen

Nichtsdestotrotz beteilige sich das Autohaus gern an der für die Autofahrer kostenlosen Aktion. „Weil damit auch die Autofahrer mit einem guten Gefühl durch die dunkle Jahreszeit kommen“, begründet sie. Denn gerade der Herbst ist tückisch, weiß Polizeihauptrevierleiter Mario Ullrich. Ein Grund, warum seitens der Landespolizei bei Kontrollen im Monat Oktober verstärkt auf die Lichtanlagen von Verkehrsteilnehmern geachtet wird – und das nicht nur bei Kraftfahrzeugen, sondern auch bei Radfahrern.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

„Sehen und gesehen werden“, dieser Spruch wird Fahrschülern schon von Fahrlehrern eingebläut. Einwandfrei funktionierendes und richtig eingestelltes Licht am Fahrzeug ist ein wichtiger Faktor. Aber Bergens Polizeihauptrevierleiter Mario Ullrich hat noch einen weiteren Appell. „83 Prozent der Wahrnehmung beim Autofahren erfolgt über die Augen. Allein 17 Prozent der Unfälle gehen auf Wahrnehmungsfehler zurück. Entsprechend wichtig ist es auch, gerade für die älteren Verkehrsteilnehmer, nicht nur ihr Auto einem Lichttest, sondern sich selbst auch einem Sehtest zu unterziehen“, sagt er.

Rügener Verkehrswacht nimmt die Kleinen an die Hand

Oft sind es im Einheitsgrau und bei Dunkelheit nämlich die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr, wie Fußgänger, vor allem Kinder, die gefährdet sind. Vor allem die Rügener Verkehrswacht, Mitinitiatorin der Aktion „Auf Rügen mit Licht“, leistet diesbezüglich auf der Insel Präventionsarbeit, wie der Schatzmeister des Vereins, Uwe Andres, informiert. „Gerade derzeit sind wir wieder in Kitas unterwegs, um Eltern und auch Kinder für die Gefahren im Straßenverkehr bei Dunkelheit zu sensibilisieren“, berichtet er. Er rät zu Kleidung mit Reflektoren oder zumindest heller Jacke.

1994 wurde die Aktion „Auf Rügen mit Licht!“ ins Leben gerufen. Seitdem ist die Zahl der Verkehrstoten enorm gesunken. Quelle: OZ-Archiv

Während Uwe Andres diesbezüglich ein positives Fazit zieht, die Hinweise der Verkehrswacht gut angenommen werden, blickt er ein wenig mit Sorge auf die Aktion „Auf Rügen mit Licht“, die 1994 ins Leben gerufen wurde. Die vielen Verkehrstoten sind da die Initialzündung gewesen. „Inzwischen sind allerdings wieder viele Kraftfahrer über Tag ohne Licht unterwegs“, weiß er. Dass die mittlerweile in die Jahre gekommenen Schilder, die auf die Aktion hinweisen, nicht mehr für das nötige Achtungszeichen bei den Kraftfahrern sorgen, ist nur eine Vermutung.

Von Anja Krüger