Durch ein Unwetter und starke Regenfälle am vergangenen Wochenende ist Material der Brückenböschung an der Bundesstraße 96 auf Höhe Samtens-Ost zu erheblichen Teilen abgerutscht. Die Straße war in eine Richtung gesperrt worden, seit Montagabend ist sie wieder in beide Richtungen befahrbar.