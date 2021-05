Baabe

Um die Reuse herum ist es still. Keine Kapelle spielt, es gibt kein buntes Treiben an Marktständen und noch nicht einmal eine Bude mit Fischbrötchen steht parat. „Zum Aufziehen der Reuse sind sonst immer viele Gäste da“, sagt Baabes Kurdirektorin Uta Donner. Schon im letzten Jahr musste das traditionelle Reusenfest ausfallen. Das 24. wäre es gewesen und somit hätte man in diesem Jahr ein Jubiläum feiern können. Doch noch sind die Urlauber fern und Veranstaltungen in dieser Größe sowieso nicht gestattet. „Wir wollten trotzdem zeigen, dass es uns noch gibt“, meint Uta Donner.

Traditionell ziehen die Fischer des Ostseebades zum Pfingstfest eine Reuse hoch, um den Besuchern aus nah und fern ihr Handwerk erlebbar zu machen. „Hier können sie sehen, wie eine Reuse funktioniert, was dabei unter Wasser los ist. Denn was über der Wasseroberfläche zu sehen ist, ist nur ein Bruchteil. Auch was sich darin unter Wasser abspielt wird dabei erklärt“, so die Kurdirektorin.

Einsatz für die Heringskumreuse

„Und es gibt immer viel zu erklären. Die Urlauber haben viele Fragen“, weiß Roberto Brandt. „Für uns ältere Fischer ist es auch ein Stück Tradition, die wir damit erhalten wollen“, sagt Brandt. Es ist über zehn Jahre her, dass die Heringskumreuse, die er und seine Kollegen hochziehen, zum letzten Mal im Einsatz war. „Sie wird nach Pfingsten wieder zusammengepackt und bis zum Reusenfest im nächsten Jahr eingelagert“, erklärt der 65-Jährige.

„Solche Reusen sind längst nicht mehr im Einsatz. Die Fangquote macht solche großen Reusen überflüssig und ein Fischer hat auch gar nicht mehr so viele Mitarbeiter, dass sie aufgestellt werden könnte. Dafür wären schon mindestens drei Boote notwendig“, macht der Fischer deutlich. Die Menge Fisch, die in solch einer ausgestellten Heringskumreuse Platz hat, würde die Jahresfangquote eines Fischer vermutlich übersteigen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heute gibt es noch drei Fischereibetriebe, die in Baabe gemeldet sind. „Mit den Angestellten kommen wir dann etwa auf sieben Fischer im Ort. Von der Fischerei allein kann man heute aber nicht mehr leben“, so Brandt. Nur mit dem parallelen Betrieb einer Räucherei, eines Restaurants oder Fischbrötchenimbisses halten die Fischer ihr Gewerbe am Laufen.

Nach dem Aufstellen begießen Fischer Charles Heuer, Bürgermeister Hartwig Diwisch sowie die Fischer David Heuer, Roberto Brandt und Wolfgang Friedrich die auf den Namen Buskam getaufte Reuse. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ehrung für ein altes Handwerk

„Wir sind froh, dass wir noch Fischer im Ort haben“, sagt Baabes Bürgermeister Hartwig Diwisch. „Die, die übrig sind, muss man hegen und pflegen. Daher ist die Idee der Kurverwaltung, das Reusenfest auf diese Weise durchzuziehen auch eine Wertschätzung“, meint das Gemeindeoberhaupt. „Es ist eigentlich ein Anziehungspunkt und Blickfang für Touristen und damit auch für Baabe.“

Auch der Bürgermeister macht daher gerne noch mal eine Begehung der an meterhohen Stangen befestigten Großreuse. Durch ein Leitnetz schwimmen die Fische in die ineinander übergehenden Kammern (Kum). Diese sind so groß, dass sich große Mengen Fisch darin frei bewegen können und nicht verletzt werden. Nur wenige Dezimeter des Netzes sind über der Wasseroberfläche zu sehen. Der Fang kann dann durch die Fischer von oben mit Keschern aus der Kumreuse entnommen werden.

Ein Tropfen für die Reuse – einen für den Fischer

Tradition ist auch, die aufgestellte Reuse zu taufen. Auch ohne ein großes Publikum haben die Fischer im Beisein des Bürgermeisters und den Vertretern der Kurverwaltung an diesem Ritual festgehalten. „Die Reusen bekommen meist den Namen ihres Standortes“, erklärt Fischer David Heuer. Mit einer Flasche guten Korns durchschritt Roberto Brandt die Kammern, besprenkelte das Netz und taufte es damit auf den Namen Buskam – nach dem Findling in der Ostsee vor Göhren. „Natürlich muss da auch noch etwas übrig bleiben“, meint der Fischer augenzwinkernd.

Da die Möglichkeit eines persönlichen Austausches in diesem Jahr leider nicht gegeben ist, erklären viele am Netz befestigte Karten und Fotografien die Arbeit der Fischer oder zeigen die Reusenfeste der Vorjahre so, wie es hoffentlich auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.

Von Wenke Büssow-Krämer