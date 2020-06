Die Ostseebäder Rügens bieten vielseitige Badegelegenheiten für Hunde. Während sich Familien mit Hund in einigen Orten auf die unbeliebten steinigen Bereiche abgeschoben fühlen, gibt es auch gut gelegene Abschnitte mit guter Anbindungen an Parkplätze, Imbissmöglichkeiten und Toiletten.

Bruno und sein Addox nutzen am liebsten den Hundestrand am Strandaufgang 52 in Binz. Quelle: Wenke Büssow-Krämer