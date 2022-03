Sellin

Der 2019 eröffnete Hafen des Ostseebades Sellin ist längst kein Geheimtipp mehr. Der Wasserwanderrastplatz ist nicht nur wegen seiner grandiosen Sonnenuntergänge ein beliebter Hotspot für Fotoshootings, sondern vor allem bei Freizeitkapitänen und Skippern sehr gefragt. Im letzten Jahr gab es rund 2500 Schiffsanläufe mit insgesamt 3000 Gästen. Die Skipper kommen aus ganz Deutschland sowie aus Holland, Dänemark, Schweden und Polen. „Die Zahl der ausländischen Gäste nimmt zu“, freut sich Hafenmeister Thomas Schälke. Im Moment ist Winterruhe, ab dem 1. April können wieder bis zu 80 Segel- und Sportboote an den beiden 100 Meter langen Stegen festmachen. Auf Ausflugsschiffen der Weißen Flotte schippern ab dem 15. März wieder Gäste über die Boddengewässer – mit Mehrtages- oder Jahreskurkarte sogar kostenlos.

Tretbootverleih könnte zur Saison starten

Auch das kulturelle Programm mit Livemusik-Abenden kommt bei den Besuchern an. Darüber freuen sich nicht nur die Skipper, sondern es lockt auch viele Gäste zum Hafen. Doch viel mehr als Schiffegucken war an maritimem Freizeitvergnügen noch nicht zu haben. Das soll sich nun ändern und das Angebot attraktiver werden. Für 35 000 Euro wird rechts neben dem Räucherschiff ein neuer Schwimmsteg hergerichtet. Bereits ab der kommenden Saison kann dann dort ein Tretbootverleih starten. Theoretisch könnten aber auch Touren mit Ruder- oder Paddelbooten angeboten werden. Dort kann an Booten alles abfahren, was nicht motorisiert ist. Für den Verleih gibt es momentan noch keinen Betreiber, der über eine Ausschreibung gefunden werden soll, informiert Tourismusdirektor Conrad Bergmann. Gäste hätten solch ein Angebot nachgefragt, das es schon einmal lange vor dem Hafenausbau gab.

Das Ostseebad Sellin kann trotz Corona auf ein gutes touristisches Jahr zurückblicken. „Wir hatten zwar nur ein halbes Jahr, aber einen sehr guten Sommer“, bilanziert Bergmann. Im Vergleich zum Corona-Vorjahr 2020 seien die Gästeankünfte im vergangenen Jahr mit 135 136 um 40 Prozent gestiegen. Die Übernachtungszahl sei mit 833 437 hingegen um 9 Prozent gesunken. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg von 5,8 Tage auf 6,4 Tage. Aus dem vergangenen Jahr geht der Kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung (KEB) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 500 000 Euro heraus. Das hänge zum einen mit der Erhöhung der Kurabgabe ab dem 1. Januar 2021 auf 3,50 Euro in der Hauptsaison (Nebensaison: 2,80 Euro) zusammen und zum anderen damit, dass die ersten sechs Monate die Veranstaltungen und somit Ausgaben entfielen.

Einnahmen in Höhe von 7,4 Millionen Euro

Im aktuellen Jahr wird mit Einnahmen in Höhe von 7,4 Millionen Euro gerechnet. Dabei ist die Kurabgabe mit 3,6 Millionen Euro die Haupteinnahmequelle neben den Veranstaltungen, Park- und Pachtgebühren und der Fremdenverkehrsabgabe. Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von rund 7 Millionen Euro, weshalb ein Überschuss in Höhe von rund 390 000 Euro zu erwarten sei. Den Brocken bei den Ausgaben bilden die Personalkosten. Allein bei der Seebrücke mit Gastronomie und Veranstaltungsbereich, die der KEB betreibt, seien im Sommer bis zu 50 Mitarbeiter beschäftigt und für das Jahr 900 000 Euro Personalkosten veranschlagt. Für den kommunal betriebenen Hafen sind es 50 000 Euro. Die Zahl der 25 Mitarbeiter in der Kurverwaltung (700 000 Euro Personalkosten) sei seit vielen Jahren relativ konstant.

Hochkarätige Sommerkonzerte an der Seebrücke

Neben dem Wareneinkauf für die Seebrücken-Gastronomie für über 500 000 Euro und sonstigen Aufwendungen für beispielsweise Energie, Wasser und Versicherungen sind auch die Veranstaltungen ein hoher Kostenfaktor, für die 500 000 Euro eingeplant sind. Höhepunkt sind dabei die vier großen Konzerte, zu denen die deutschen Stars der Musikszene Mark Forster, Bosse, Johannes Oerding und Clueso, kommen. Mit ihnen sollen die Selliner Sommer Open Airs hochkarätig fortgesetzt werden.

Weitere Ausgaben sind im Rahmen der Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz geplant, so für die kurkartenfinanzierten Angebote der Weißen Flotte 200 000 Euro, für die Busse der Verkwehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen 119 000 Euro sowie die Rabatte im Ahoi-Bad 60 000 Euro.

Möbel für die Wilhelmstraße größte Investition

Durch den guten finanziellen Puffer aus dem Vorjahr kann in diesem Jahr neben dem neuen Schwimmsteg im Hafen noch in weitere Maßnahmen investiert werden. Größter Posten ist dabei die Möblierung der Wilhelmstraße, wo für 280 000 Euro Sitzgelegenheiten, Fahrradbügel, Papierkörbe und Informationsangebote sowie für 15 000 Euro Elektro-Poller angeschafft werden, um das Verkehrskonzept weiter umzusetzen.

Für 30 000 Euro werden zudem fünf neue Parkautomaten angeschafft, an denen bargeldlos gezahlt werden kann. Sie sollen auf dem Parkplatz an der Kurverwaltung in der Warmbadstraße, am Südstrand, am Weißen Steg, am Uhlenweg und im Ortsteil Seedorf aufgestellt werden. In Seedorf wird zudem der Spielplatz in Hafennähe für 10 000 Euro mit weiteren Spielgeräten erweitert. Im Ortsteil Altensien wird auf dem Technikhof der Kurverwaltung eine neue Leichtbauhalle errichtet. Kosten: 85 000 Euro. Der Neubau ist notwendig, weil mit dem Abriss des Garagenkomplexes in der Selliner Kirchstraße im Zusammenhang mit dem geplanten Parkhaus-Neubau die Halle verschwand, in der bisher unter anderem auch die Eisbahn und Weihnachtsdeko sowie ein Radlader untergebracht werden.

Neuer Belag für den Seesteg

In die Erneuerung des Seebrückenbelages im letzten Drittel des Seesteges werden 63 000 Euro fließen. Vom Wachturm der DLRG bis zur Tauchgondel am Brückenkopf werden die alten Bohlen in Kürze komplett herausausgenommen und durch neue ersetzt. Bis Anfang April sollen die Arbeiten beendet sein, die der Selliner Bauingenieur und Zimmerer Olaf Westphal ausführen wird. Die Seebrücke wird dafür abschnittsweise gesperrt sein und für Besucher weiterhin zugänglich.

Von Gerit Herold