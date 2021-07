Bakenberg

Einen Tag nach dem tödlichen Badeunfall von Steffen B. ist an den Stränden im Norden von Wittow wieder Ruhe eingekehrt. Kaum ein Anwohner oder Feriengast in einem der zahlreichen Feriendörfer und Campingplätze, der am Sonntag nicht durch Sirenen und Hubschrauber aufgeschreckt worden wäre. Der Einsatz, an dem neben drei Feuerwehren, Polizei und Rettungswagen auch zwei Hubschrauber, das Seenotrettungsboot „Nausikaa“ sowie das Küstenstreifenboot der Wasserschutzpolizei Sassnitz beteiligt waren, war für den 54-Jährigen zu spät gekommen.

Der aus einem Hubschrauber abgeseilte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Quelle: Feuerwehr

Der Verunglückte arbeitete im Fynnus Feriendorf am Bakenberg und war erst Anfang Juni vom Sitz der Firma in Mühlhausen an die Ostsee gewechselt. „Steffen ging jeden Tag schwimmen und müsste eigentlich abgehärtet gewesen sein“, sagt Leiterin Daniela Pflanz. Er sei ein anerkannter und freundlicher Kollege gewesen, der immer zu einem Späßchen mit seinen Gästen aufgelegt gewesen sei. Die Belegschaft werde nun auch von einer Seelsorgerin betreut.

Retter gerieten selber in Not

Zu dem tragischen Unfall war es gekommen, nachdem Steffen B. wie an jedem Tag baden gegangen sei und dabei offenbar die starken Strömungen in Strandnähe nicht richtig einschätzte. Am Sonntag wehte ein starker Nordwest-Wind in Stärke sechs bis sieben. Den vergeblichen Versuch, wieder an Land zu gelangen, beobachteten andere Badegäste oder Strandgänger.

Drei Männer unternahmen einen Rettungsversuch, kamen allerdings ebenfalls nicht mehr aus eigener Kraft an Land. „Alle Personen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dranske, Breege und Wiek mit einem Schlauchboot geborgen“, heißt es im Einsatzbericht. Reanimationsversuche durch Rettungskräfte blieben erfolglos. Der aus einem Hubschrauber abgeseilte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zwei der Ersthelfer wurden in das Krankenhaus nach Bergen gebracht, einer konnte vor Ort versorgt werden.

Diese Treppe stieg Steffen B. an seinem letzten Tag hinab. Quelle: Uwe Driest

Das Unglück geschah etwa zwei Kilometer westlich vom bewachten Badestrand von Nonnevitz, wo DLRG-Wachleiter Rainer Buchholz Dienst tat. Das kleine Boot der Lebensretter wäre mit seinem 15-PS-Motor angesichts des starken Wellengangs unterdimensioniert gewesen, erklärt er. Er hatte beobachten können, wie das größere Rettungsboot der Wieker Wehr östlich der Unglücksstelle einsetzte. Die Tragödie ereignete sich an einem unbewachten Strandabschnitt.

„Bei Starkwind reißt es einem die Beine weg“

Der DLRG-Posten am Strand von Nonnevitz hatte wegen des starken Windes ein Badeverbot ausgesprochen und die rote Fahne gehisst, die Strandbesuchern signalisiert, dass sie sich in Lebensgefahr begeben, wenn sie das Wasser aufsuchen. Am Montag wehte immer noch die gelbe Fahne, die Schwimmern sagt, dass sie auf eigene Gefahr unterwegs sind. Nur eine rot-gelbe Fahne bedeutet „grünes Licht“. Dann ist Schwimmen gefahrlos möglich, weil ein Rettungsschwimmer im Einsatz ist und Schwimmer im Auge behält.

„Bei Starkwind reißt es einem die Beine weg.“ DLRG-Wachleiter Rainer Buchholz Quelle: Uwe Driest

Rainer Buchholz ist seit mehr als 30 Jahren in Nonnevitz im Einsatz und hat in dieser Zeit nur einen tödlichen Unfall erlebt. „Das war 2003 und auch damals hatten wir die rote Flagge gehisst“, sagt er. Die Strände an Rügens Nordküste seien also eigentlich nicht gefährlich, allerdings wechsele der Wind dort ständig seine Richtung. Wenn der Wind – wie in der vergangenen Woche - aus Osten käme, kühle das Wasser um bis zu zehn Grad ab. „Der Wind kommt zwar fast immer auflandig, aber bei Starkwind reißt die Strömung einem die Beine weg und man treibt seitwärts ab. Außerdem liegen überall Steine, an denen man sich leicht den Kopf anschlagen kann“, sagt er.

Auch am Bug gerieten Schwimmer in Not

In ersten Darstellungen hatte die Polizei zunächst noch angenommen, dass es sich bei den in Not geratenen Männern möglicherweise um eine Sportlergruppe gehandelt haben könnte, die beim Schwimmen abgetrieben sein könnte. Dass Steffen B. ertrunken ist, halten die Rettungskräfte für nicht wahrscheinlich, weil er an der Oberfläche geblieben sei. Der genaue Ablauf des Unglücks vom Sonntag und die exakte Todesursache können wohl erst nach der Obduktion in einer Greifswalder Klinik rekonstruiert werden.

Am Montag blies der Wind immer noch über den Strand beim Bakenberg. Quelle: Uwe Driest / Feuerwehr

Der von der Seenotleitung „Maritime Rescue Coordination Centre“ (MRCC) mit Sitz in Bremen zunächst an die Unfallstelle beorderte Seenotrettungskreuzer „Nausikaa“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ (DGzRS) war wieder abberufen und zu einem Einsatz an der nahegelegenen Halbinsel Bug geleitet worden. Dort waren zur gleichen Zeit zwei Schwimmer seeseitig abgetrieben, die sich letztlich aus eigener Kraft an Land begeben konnten. Sie sollen an einer Goa-Party teilgenommen und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.

Von Uwe Driest