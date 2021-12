Sellin

Zu viele Autos, zu wenig Fahrradständer, hohes Verkehrsrisiko und Konfliktpotenzial: In der Wilhelmstraße im Ostseebad Sellin soll das alles ein Ende haben. Damit sich künftig die Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer deutlich erhöht, sollen die laut Verkehrskonzept erarbeiteten Maßnahmen nun umgesetzt werden. Um den Verkehr in Sellins Vorzeigemagistrale zu minimieren, sollen Parkplätze verschwinden, Ruhe- und Verweilzonen eingerichtet und erheblich mehr Fahrrad-Abstellmöglichkeiten geschaffen werden.

„Bis zur Hauptsaison nächsten Jahres sollen die Maßnahmen realisiert sein“, kündigt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Das haben die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung so beschlossen.

In der Wilhelmstraße gilt dann Schritttempo

Künftig wird die Wilhelmstraße eine verkehrsberuhigte Zone sein, in der Schritttempo gilt. Dafür liege das Okay der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen bereits vor. Bis jetzt sind in der Wilhelmstraße – wie im gesamten Ortszentrum – Tempo 30 erlaubt. Die Einbahnstraßenregelung bleibt bestehen, doch für Radfahrer ist es nun auch offiziell erlaubt, gegen den Strom zu radeln. Für sie wird die Fahrtrichtung gegen die für den Kfz-Verkehr vorgeschriebene Einbahnstraßenrichtung legalisiert.

Maximal acht Gastro-Logen geplant

Die Fahrgasse in der Wilhelmstraße wird eine Breite von effektiv mindestens 4,50 Meter haben. Um die Geschwindigkeit in der zu drosseln, soll der Straßenquerschnitt optisch reduziert werden. Dafür werden Sitzgelegenheiten, Fahrradbügel, Informationsangebote und die sogenannten Selliner Logen sorgen, die in den Straßenraum eingebunden werden.

Letztere sind Gastro-Logen zur Außenbewirtschaftung, von denen es bereits vier in der Wilhelmstraße gibt. Die Standorte könnten auf maximal acht erhöht werden, wobei die Umsetzung von zwei weiteren Logen bereits geplant ist und an zwei weiteren Standorten die optionale Einordnung verkehrlich und städtebaulich möglich sei, so Liedtke.

Parkplatzanzahl schrumpft von 150 auf 73

Von den aktuell 150 Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum werden nur 73 übrig bleiben. Die Abstellplätze für Fahrräder dagegen werden von derzeit 12 auf 188 Radparken erhöht. Insgesamt werden 35 Sitzbänke, 24 Pflanzkübel, 13 zusätzliche Papierkörbe mit Möwenschutz, 10 Informationstafeln sowie 12 E-Anschlusssäulen zur Stromversorgung bei Veranstaltungen aufgestellt. Erneuert wird auch die Straßenbeleuchtung, die dann die Straße und auch den Gehweg erstrahlen lässt. Im Zuge der Erschließungsarbeiten wird dafür gesorgt, dass es in der Wilhelmstraße dann freies Wlan geben wird.

Dem Weiß der Bäderarchitektur folgen

Um dem traditionellen Weiß als Thema der Bäderarchitektur Rechnung zu tragen, soll die „Möbelierung“ der Wilhelmstraße in dieser Farbe erfolgen. Diese Farb-Dominanz soll auch für andere neue Elemente in der Wilhelmstraße gelten. Darüber haben sich die Gemeindevertreter ebenfalls verständigt und dafür ausgesprochen, die Gestaltungssatzung für den gründerzeitlichen Ortskern zu ändern. Dies hatten Gewerbetreibende angeregt, da die Inhalte nicht mehr zeitgemäß seien. So sollen zukünftig statt Sonnenschirmen auch Markisen zulässig sein.

„Die Gestaltungssatzung wird nun angepasst. Wir freuen uns, dass wir im Umgang mit den denkmalgeschützten Häusern von der Architektenkammer des Landes Unterstützung erhalten werden“, so Liedtke.

Einer von zwei neuen Verkehrsspiegeln im Ortszentrum steht an der Hauptstraße/Ecke Schulstraße. Quelle: Gerit Herold

Bei der weiteren Umsetzung des Verkehrskonzeptes, wofür die Gemeinde zusammen mit der Firma Verkehrsplanung Köhler & Taubmann GmbH aus Dresden den Masterplan entwickelt, sind in jüngster Zeit auch zwei Verkehrsspiegel aufgestellt worden: einer an der Kreuzung Kiefernweg/Ostbahnstraße und einer an der Kreuzung Hauptstraße/Schulstraße.

Bedarfsampel an der Bundesstraße 196

Im nächsten Jahr sollen die geplante Bedarfsampel an der B196 in Sellin-West sowie der Fußgängerschutzstreifen an der Feuerwehr in der Nähe des Kreisverkehrs am Kleinbahnhof realisiert werden. Beides hatte die Gemeinde beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr beantragt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bedarfsampel soll dann dafür sorgen, dass Radfahrer und Fußgänger im Bereich der Seestraße die Bundesstraße sicher queren können. Sie stehen bisher gerade zu Verkehrshochzeiten im Sommer am Ortsein- beziehungsweise -ausgang oft lange am Straßenrand, wenn sie die Seite wechseln wollen, um auf den weiterführenden Radweg zu gelangen. Für Familien mit Kindern wird es schnell gefährlich, da sich auch nicht alle Verkehrsteilnehmer an die geforderten 50 km/h halten. Sie können dann künftig die sogenannte Fußgängerlichtsignalanlage auf „Grün“ drücken, wenn sie über die Straße wollen.

Von Gerit Herold