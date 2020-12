Vertreter der Deutschen Bahn und der Regionalen Schule Sassnitz brachten am bundesweiten Aktionstag „Warnbanner Bahnstrom“ ein Transparent an der Strecke zwischen Sassnitz-Lancken und Sassnitz Bahnhof an. In der unübersichtlichen Kurve hatten bis vor wenigen Monaten Schüler auf dem Weg von beziehungsweise zur Turnhalle die Gleise überquert. Quelle: Maik Trettin