Nach etlichen terminlichen Verschiebungen, bedingt durch die Corona-Krise, konnte am Samstagabend endlich wieder der traditionsreiche, mittlerweile 14. Benefizball der Insel Rügen über die Bühne des Binzer Kurhauses gehen. Für die Insel ist diese Wohltätigkeitsveranstaltung das wohl größte gesellschaftliche Ereignis mit karitativem Zweck. In den Genuss der gesammelten Spenden sind bereits unzählige soziale Projekte auf Rügen mit insgesamt fast einer viertel Million Euro gekommen.

Eine stolze Bilanz, die Elke Hähle und ihr Mann Bernd als unermüdliche Organisatoren nach anderthalb Jahrzehnten ziehen können. Das aus Cottbus stammende Unternehmerpaar hat mit ihrem Engagement diverse Stars in das Ostseebad locken können, damit sie hier für einen guten Zweck auftreten. Zu den Gästen zählten unter anderem Karat, Wolfgang „Lippi“ Lippert, renommierte Schauspieler, Spitzensportler wie Henry Maske, Akrobaten und Fernsehstars aus fast allen Unterhaltungsbranchen und viele junge außergewöhnliche Künstler, die bei den Galas ihren Bekanntheitsgrad erhöhen konnten.

Mit ihren Hits „Katzen bei Nacht“ und „Superfrauen“ zog Petra Zieger die Ball-Gäste in ihren Bann und ließ den Saal toben Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

130 Gäste im Kurhaus Binz

So war es auch am Sonnabend im festlich geschmückten, wunderbar beleuchteten großen Kurhaussaal, wo knapp 130 Gäste in feiner Garderobe einer rauschen Ballnacht entgegen fieberten, und sie sollten nicht enttäuscht werden.

Mit der jungen talentierten Musikerin und Sängerin Esthi Kiel, die nach den Worten des Moderators Denis Kettlitz als Stimme der Insel Rügen gehandelt wird, wurde der Reigen eröffnet. Die von Rügen stammende Sängerin hat es früh in die Welt hinaus gezogen, unter anderem in die USA, wo sie mit Stars der Folkrock-Szene zusammen arbeitete.

Esthi Kiel mit Hymne für die Insel Rügen

Momentan lebt und arbeitet Esthi Kiel in Dresden, weil ihr das Elb-Florenz gut tut und sich dort mit anderen Leuten aus ihrem Metier künstlerisch weiter entwickeln kann, wie sie sagt. „Durch die Corona-Umstände sind mir viele Tourneeauftritte weggebrochen, und ich habe einen Job in einem Musikaliengeschäft annehmen müssen, was okay ist und mir Spaß macht“, plauderte die sympathische junge Frau aus dem Nähkästchen während ihrer Auftritte an dem Abend. Das größte Kompliment macht sie nach dem von ihr live vorgetragenen Song „Schau´ auf´s Meer“ dem Eiland mit folgenden Worten: „ich bin ja viel unterwegs in der Welt, aber Rügen ist und bleibt meine Heimat“. Der anschließende Jubel im Saal war ihr gewiss!

Die "Barfreunde Rügen" sind von Anfang an bei den Ball-Aktivitäten immer dabei gewesen udn verzauberten die Gäset mit ihren Cocktail-Künsten: Diana Soppa von Rügen CC (v.l.) , René Maske und Lille Hein (beide vom IFA-Parkhotel Binz). Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Lorenz Caffier auf der Tanzfläche

Zu den illustren Ballgästen zählten übrigens auch der ehemalige Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU), der mit seiner Frau Babette von Anfang an zu den Stammgästen der Wohltätigkeits-Gala zählt. „Meine Frau und ich lieben Rügen, insbesondere Binz, und außerdem halte ich bis heute viele persönliche Kontakte zu vielen freiwilligen Feuerwehrleuten auf der Insel“, resümierte der Ex-Innenminister an dem Abend und schwang mit seiner Frau Babette auffallend häufig das Tanzbein auf dem Parkett. Eine atemberaubende Performance lieferte der Leipziger Karikaturist und Kunstmaler Joe Herz mit seiner sogenannten Action-Hand-Painting-Einlage ab. In wenigen Minuten malte der Sachse mit bloßen Händen drei eindrucksvolle Portraits von Tina Turner, Michale Jackson und Elvis Presley gleichzeitig auf drei Leinwände. Die auf diese Weise entstandenen unikaten Kunstwerke wurden anschließend mit einem Mindestgebot von jeweils 200 Euro versteigert.

Bebender Kurhaus-Saal: Beim rasanten Auftritt von Rockröhre Petra Zieger tobte das Publikum und erklatschte sich mit stehenden Ovationen Zugaben von der ostdeutschen Rocklady. Quelle: Christian Rödel

Star des Abends: Petra Zieger

Zum absoluten künstlerischen Höhepunkt der Ballnacht geriet jedoch der grandiose Auftritt von Petra Zieger, die neben Silly-Frontfrau Tamara Danz zu den berühmtesten Rocksängerin Ostdeutschlands zählt. Diese phänomenale Rocklady zog eine Show allerfeinster Güte ab und hatte das Publikum nach wenigen Takten fest im Griff. Mit ihren Hits „Katzen bei Nacht“ und „Superfrauen“ rockte die Zieger den Saal und riss das Publikum förmlich von den Sitzen. Mit was für einer Dynamik Petra Zieger über die Bühne wirbelte, war geradezu unbeschreiblich. Dafür gab es dann auch stehende Ovationen vom Publikum und natürlich auch eine Zugabe.

Bernd Hähle, Petra Zieger und Elke Hähle Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Organisatorin Elke Hähle macht Schluss: Ende einer Ära

Während des Auftritts dankte Petra Zieger den Eheleuten Elke Hähle und Bernd für ihr unermüdliches Engagement und ließ überraschend eine Bombe platzen, als sie verkündete, dass der 14. Wohltätigkeitsball der letzte sei, den Familie Hähle organisiert. Irritierte Gesichter im Saal waren das Ergebnis dieser Nachricht.

„Wir haben es gerne getan, ohne daran zu verdienen und es hat uns einfach viel Spaß gemacht, diese Bälle zu organisieren und viele soziale Projekte auf der Insel zu förden“, sagte Elke Hähle anschließend gegenüber der OZ und meinte, dass sie sich zukünftig verstärkt ihren Cottbusser Unternehmensgeschäften widmen werden. Beim also wohl vorerst letzten Binzer Wohltätigkeitsball kamen insgesamt etwas über 18.000 Euro zusammen, die einzelnen sozialen Projekten zugute kommen werden. Ob das jetzt das „Aus“ der Veranstaltung sein wird, steht noch nicht fest. Hinter den Kulissen hieß es, das Kurhaus Binz habe noch eine Überraschung in Petto. Man darf gespannt sein.

