Buschvitz

Die gebürtige Rüganerin Barbara Prüfe-Hoppe verbrachte ihre frühesten Jahre in Garz. „Als ich fünf war, siedelte die Familie nach Bergen um“, erzählt sie. Nach einer Ausbildung als Laborantin arbeitete sie bis zur Wende in der Molkerei der Inselhauptstadt und danach in einer Videothek. Im Jahr 1991 eröffnete die Mutter einen Blumenladen in der Bergener Bahnhofstraße, den die Tochter vor sieben Jahren übernahm.

Die 57-Jährige fertigt Blumenschmuck für verschiedenste Anlässe und erntet häufig Lob von Seiten ihrer Kunden für die geschmackvolle Hochzeitsfloristik. Barbara Prüfe-Hoppe wohnt in Buschvitz. „Weil ich das Ländliche liebe“, sagt sie.

Dort teilt sie ihr Leben mit Ehemann, Vater, dem jüngsten ihrer vier Kinder und etlichen Haustieren. Alle Familienmitglieder sind leidenschaftliche Camper. „Wir mögen Binnenseen, waren schon in Bayern und Scharbeutz – Hauptsache, wir sind am Wasser. Deshalb lebe ich auch so gern auf Rügen“, verrät sie.

Von Christa Driest