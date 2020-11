Sassnitz

Es herrscht Betriebsamkeit im Fährhafen von Mukran. Beobachter, die dabei Aktivitäten im Zusammenhang mit der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2 ausgemacht haben wollen, liegen damit jedoch nur teilweise richtig. So war am Montag das letzte von insgesamt zehn in der Wolgaster Peene-Werft gebauten Küstenwachbooten in Mukran auf ein Transportschiff verladen worden. Von dort ging es weiter in Richtung Ägypten. Bestimmt sind die Boote für Aufgaben des Küstenschutzes in Ägypten. Dazu gehören beispielsweise der Schutz sensibler Offshore-Anlagen, die Verhinderung von Schmuggel, die Eindämmung der Piraterie sowie die Seenotrettung. Ursprünglich waren die Schiffe für Saudi-Arabien bestimmt, doch wegen eines Exportverbots der Bundesregierung konnten sie nie ausgeliefert werden. Daraufhin war die ägyptische Marine in den Vertrag eingetreten.

Am Dienstag war in einer nicht minder spektakulären Aktion eines von insgesamt drei 800 Meter langen Rohren für den Bau des Fehmarn-Belt-Tunnels verladen worden. Die Rohre sind so schwer, dass sie von einer Lok gezogen werden müssen. Über sie soll später das Material, das im Zuge der Arbeiten auf dänischer Seite vor Lolland abgebaggert wird, an anderer Stelle aufgespült werden, um neues Land zu gewinnen.

Polen kauften norwegisches Gasfeld

Und schließlich wurden Arbeiten im Zusammenhang mit einer weiteren Gasleitung, der Baltic Pipe, begonnen, die von Norwegen nach Polen verlaufen soll. Damit wollen die östlichen Nachbarn von russischem Gas unabhängig werden, das sich der russische Energiekonzern Gazprom teuer bezahlen lässt. Darum hat die staatliche polnische Energiegesellschaft ein norwegisches Gasfeld gekauft, das nun von der Nordsee über Dänemark und durch die Ostsee direkt mit dem polnischen Festland verbunden werden soll. Ab Oktober 2022 soll dann norwegisches Gas nach Polen fließen. Dann läuft auch der Liefervertrag aus, den Polen mit Gazprom hat.

Das Baltic-Pipe-Projekt ist eines von acht Gas-Pipeline-Teilprojekten, das die Europäische Union unterstützt. Anders als im Fall des russischen Unternehmens Gazprom hält Brüssel Norwegen für einen verlässlichen Partner. Nord Stream 2 will russisches Erdgas in die westeuropäischen Märkte pumpen. Über die Baltic Pipe soll Gas aus einem EU-Staat in einen anderen fließen. Zudem ermögliche das norwegische Gas den Polen, die Produktion ihrer klimaschädlichen Kohlekraftwerke zurückzufahren. Das soll Polen auch zugesagt haben.

Konkurrenz zu Nord Stream 2

Die Baltic Pipe soll pro Jahr rund zehn Milliarden Kubikmeter Gas von Norwegen über Dänemark nach Polen liefern, ein Fünftel der Kapazität von Nord Stream 2. Die Gesamtkosten von rund zwei Milliarden Euro wollen sich Dänemark und Polen teilen. Dänemark rechnet damit, dass sich seine Investition durch die Durchleitungsgebühren, die Polen zu tragen hat, nach 15 Jahren amortisiert haben wird. Schlüsselelement beim Baltic-Pipe-Projekt ist die Offshore-Gaspipeline, die Dänemark mit Polen verbindet und den Gastransport in beide Richtungen ermöglicht. Die Pipeline auf dem Grund der Ostsee wird durch Dänemark, Polen und Schweden verlaufen. Der unterseeische Teil wird etwa 275 Kilometer lang sein. Beide Trassen werden sich nach jetzigem Stand in dänischen Gewässern kreuzen.

Der Hafen in Mukran ist dabei so etwas wie ein Basislager für Röhren, die sowohl für Nord Stream 2 als auch für Baltic Pipe benötigt werden. „Baltic Pipe ist keine Konkurrenz für uns“, meint Nord-Stream-Sprecher Steffen Ebert. „Wir begrüßen jede Form von Gasinfrastruktur, die ausgebaut wird, weil in den kommenden Jahren eine beträchtliche Versorgungslücke entstehen wird.“ Auch an Rohren mangele es nicht. Wir haben viel mehr Rohre als nötig, weil wir bei der Bestellung noch nicht wussten, welche Route unsere Pipeline nehmen wird. „17 000 Rohre lagern noch in Mukran, 400 davon wollen wir künftig in Lubmin einlagern für den unwahrscheinlichen Fall einer Reparatur.“ Insgesamt stünden in Mukran Lagerflächen für mehr als 30 000 Rohre zur Verfügung. Was den Fortgang von Nord Stream 2 anbelange, sei die Situation nach dem Rückzug des schweizerischen Verlege-Unternehmens Allseas weiter unverändert. „Aktuell kann ich nicht sagen, wann die Arbeiten weitergehen, und wann die Pipeline in Betrieb geht“, so Ebert.

Von Uwe Driest