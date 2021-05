Sassnitz

„Stellen Sie sich vor, sie weisen ein Wohngebiet aus und schreiben in den Bebauungs-Plan, dort sollen nur Rothaarige wohnen. Das funktioniert nicht!“ Der Sassnitzer Bauamtsleiter Rainer Möhrke hatte mit einfachen Beispielen versucht, den Mitgliedern des Bauausschusses vor Augen zu führen, warum ihr Vorhaben scheitern werde. Vergebens.

Auf ihrer vergangenen Sitzung bekräftigten sie erneut ihren Willen, für einen Bereich des Berufsschulgeländes in Sassnitz-Dwasieden einen Bebauungsplan aufzustellen. Damit, so die Hoffnung, könne das Vorhaben des Landkreises torpediert werden. Dem gehört das Areal. Aus dem bisherigen Lehrlings-Internat soll eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge werden. Dagegen regt sich in der Stadtvertretung Widerstand.

Vorhaben über Baurecht kaum zu stoppen

Die Aufstellung eines Bebauungsplans hatte die Stadtvertretung bereits gefordert. Die Verwaltung überprüfte den Beschluss und bat um Nachbesserungen: Vor einer Aufstellung müssten die Ziele der Planung klar sein, so Möhrke auf der vergangenen Stadtvertretersitzung. Schon zu dem Zeitpunkt hatte er deutlich gemacht, dass das Vorhaben des Kreises über das Baurecht kaum zu stoppen sei. Daran wird sich seiner Einschätzung nach auch durch den neuen Antrag, in dem die Ziele formuliert sind, nichts ändern.

In dem Papier, das die Stadtvertreter vorgelegt haben, ist von „Schaffung eines Wohnheimes ausschließlich für Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Berufsschule Sassnitz nebst Gemeinschaftseinrichtungen, die eine angemessene und auch dauerhafte Unterbringung von Auszubildenden auf der Insel Rügen ermöglichen“ die Rede.

Wohnheim bleibt Wohnheim – im Baurecht spielt es keine Rolle, von wem das Heim bewohnt wird oder werden soll. Selbst wenn auf diesem Wege keine Festlegung in einem B-Plan die Flüchtlingsunterkunft verhindern kann: „Wir sollten das weiter durchziehen“, findet das Bauausschussmitglied Stefan Grunau. „Der Landkreis hat gemerkt, dass wir das nicht so einfach mit uns machen lassen und ist gesprächsbereiter geworden.“, So soll zum Beispiel die geplante Zahl der Bewohner nicht erhöht werden. Der Kreis plant mittlerweile nur noch die Schaffung von 50 Plätzen in Sassnitz. Das sind genauso viele wie bisher.

Von Maik Trettin