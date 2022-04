Sassnitz

 Auf der momentan wohl spektakulärsten Baustelle Rügens wurde im Morgengrauen am vergangen Samstag ein wichtiger Meilenstein erreicht. Jetzt sind die insgesamt etwa 40 Tonnen schweren stählernen Abspannseile, gefertigt von einer Schweizer Spezial-Firma, angeliefert worden. Der Weiterbau des schwebenden Sky-Walks „Königsweg“ um den Königsstuhl herum kann damit weiter voran schreiten.

Zwei Sattelschlepper einer österreichischen Spedition brauchten vier Tage Fahrzeit, eskortiert von der Polizei, um die schwere Last sicher auf Deutschlands größte Insel zu transportieren. „Wir sind froh, dass wir die Stahlseile sogar zwei Wochen früher als vereinbart geliefert bekommen haben, weil derzeit die Lieferketten ja weltweit gestört sind“, sagte Bauleiter Henrik Eriksson von der Lauterbacher Firma FLZ, der für das Geschehen auf dem Baufeld am Königsstuhl den Helm auf hat.

FLZ-Bauleiter Henrik Eriksson hilft beim Manövrieren der beiden Schwerlaster Quelle: Christian Rödel

Betonfundament ist fertig

FLZ-Geschäftsführer Martin Hurtienne ließ es sich nicht nehmen, bei der wichtigen Anlieferung der Stahlseile persönlich dabei zu sein. „Wir haben die Stahlseile ganz speziell nach unseren Anforderungen in der Schweiz produzieren lassen, also wie einen geschneiderten Maßanzug“, so Hurtienne. Nach seinen Worten laufen die Bauarbeiten bislang reibungslos weiter, und im März konnte das Betonfundament mit seinen sechs Bohrpfeilern (Durchmesser 1,2 Meter) fertiggestellt werden. Die Arbeiten waren im März allerdings in Verzug geraten, so dass jetzt mit einer Fertigstellung des Königsweges im Frühherbst gerechnet wird.

Das Baufeld für den neuen "Königsweg" am Königsstuhl Quelle: Christian Rödel

„Lief wie am Schnürchen“

Die schwebende Stahlkonstruktion soll an diesem Fundament angedockt werden, und die einzelnen Segmente werden in einer extra angemieteten Mukraner Werkhalle gefertigt. „In den nächsten Wochen und Monaten werde es weitere spannenden Bauetappen geben“, meint Hurtienne mit einem verschmitzten Lächeln. Die aus der Schweiz importierten Abspannseile werden sowohl in Richtung Ostsee und als auch in Richtung Rügener Festland fest verankert sein.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf dem etwa 40 mal 40 Meter großen Baufeld hatten es die beiden LKW-Fahrer es nicht leicht, ihre tonnenschwere Last zu manövrieren. Der einzige Mann, der am Samstag sichtlich cool geblieben ist, war Kranfahrer Andreas Gottwald. „Für mich ist das hier nichts Besonderes, läuft alles wie am Schnürchen“, rief er aus seiner Kabine heraus und legte routiniert die schweren Paletten mit den Stahlseilen sicher auf den extra frei geräumten Baufeldflächen ab.

„Ich bin gerade aus Madrid gekommen, wo wir bei der Sanierung des deutschen Botschaftsgebäudes in einem wunderschön gelegenen Park mit an Bord sind“, erwähnte Hurtienne in einem Nebensatz die momentane Auftragslage seines Lauterbacher Unternehmens, das internationale Projekte in seinem Portfolio aufweisen kann.

Von Christian Rödel