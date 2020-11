Samtens/Stönkvitz

Diebe haben in der Nacht zu Dienstag Baustellen auf Rügen heimgesucht. Die Täter zapften rund 100 Liter Diesel aus Baufahrzeugen einer für die Deutsche Bahn bei Samtens tätigen Firma.

Bei Stönkvitz, wo die alte Bundesstraße 96 saniert wird, brachen die Täter zwei Baucontainer auf. Gestohlen wurden diverse Werkzeuge. Deren Wert schätzte die Polizei auf circa 2000 Euro, den Schaden, der durch das Aufbrechen entstand, auf circa 1000 Euro.

Anzeige

Wer hat etwas Auffälliges beobachtet?

Die Polizei bitte Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges bei den betroffenen Baustellen beobachtet haben, sich an das Polizeihauptrevier in Bergen (Wasserstr. 15 ; Tel. 03838 / 8100) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger