Bayerin bringt den Bauchtanz auf die Insel Rügen

Insel Rügen

Ariane Irmela Jezek hat vor mehr als 30 Jahren den orientalischen Tanz für sich entdeckt und ist ihm bis heute mit großer Leidenschaft treu geblieben. Die gebürtige Münchenerin studierte Lehramt für Sonderpädagogik und arbeitete im erlernten Beruf. Parallel dazu machte sie Weiterbildungen im Bauchtanz und hatte ein kleines Studio. „Ich liebe meine Heimatstadt“, sagt die heute 62-Jährige. „Trotzdem waren mein Mann und ich irgendwann großstadtmüde und haben entschieden, unseren Lebensmittelpunkt 2016 nach Rügen zu verlegen.“

Die Liebe zum Tanz hat die Bayerin mit in die neue Heimat gebracht. Neben ihrem Job als Sonderpädagogin gibt sie Bauchtanz-Kurse an der VHS. „Für mich ist der orientalische Tanz Ausdruck gelebter Weiblichkeit und unabhängig von Alter oder Nationalität“, erklärt sie. Am 2. November ist Ariane Jezek gemeinsam mit zwei anderen Tänzerinnen und einer Erzählerin mit der Veranstaltung „Glücksbote“ im Putbuser Theater zu erleben.

Von Christa Driest