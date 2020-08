Rügen: Beatrice Egli singt Schlagerhits auf der Waldbühne

Bergen

Schlagersängerin Beatrice Egli kommt zur Insel Rügen. Sie hat ihren Auftritt am Sonnabend auf der Waldbühne Rügen in Bergen. Bereits seit ihrer Kindheit hegte die Gewinnerin vom Fernsehformat „ Deutschland sucht den Superstar“ den Traum, Sängerin zu werden und die Menschen mit ihrer eigenen Musik zu begeistern.

Mit der eigens von Dieter Bohlen komponierten Hitsingle „Mein Herz“ stürmte die heute 32-Jährige auf Platz 1 der Charts in Deutschland, ihrem Heimatland Schweiz und in Österreich. „Und nun dürfen wir sie auch endlich mal bei uns auf der schönsten Insel Deutschlands in Bergen auf der Waldbühne Rügen begrüßen“, sagt Waldbühnen-Sprecherin Luise Fröhlich.

Anzeige

Tickets vorbestellen

Der Auftritt des Stars beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets können unter der Rufnummer 0151/28 58 85 88 oder auf der Internetseite www.waldbuehne-ruegen.de bestellt und am Veranstaltungstag ab 18 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden.

Von Mathias Otto