Bergen

Die Nachfrage nach Impfdosen ist groß, allerdings sorgen Lieferengpässe dafür, dass Hausärzte mit dem Impfen und Boostern kaum noch hinterherkommen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, etwa das Förderzentrum in Bergen in der Störtebeker Straße 8a, das am Freitag von 12 bis 16 Uhr seine Türen für Impfwillige öffnet. Glück haben diejenigen, die über die Impfhotline des Landes (0385/20 27 11 15) einen Termin in diesem vierstündigen Zeitfenster bekommen haben.

Für die rund 70 000 Menschen, die auf der Insel gemeldet sind, bedeutet dies, dass sie in der nächsten Zeit viel Geduld mitbringen müssen, um ihre Impfung zu erhalten. Oder aber sie entscheiden sich für einen Termin auf dem Festland. Das ist wiederum mit mehr Aufwand verbunden. Ein Einwohner aus Sassnitz müsste rund 100 Kilometer fahren, wenn er beispielsweise einen Termin in einem Impfzentrum in Stralsund erhalten hat. Das Angebot auf der Insel reicht bei Weitem nicht aus, sagt Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Sie nimmt das Heft nun selbst in die Hand und bietet den Einwohnern dieser Stadt einen gesonderten Termin am 22. Dezember an. Rund 700 Impfdosen stehen bereit.

700 Impfdosen werden geliefert

„Ich freue mich, dass ich den Landkreis unterstützen kann. Es ist eine besondere Zeit für uns alle, in der man sich nicht hinter Zuständigkeiten verstecken sollte. Jeder Einzelne sollte sehen, was er leisten kann“, sagt die Bürgermeisterin. Sie kann es nicht nachvollziehen, dass eine Stadt, die fast so viele Einwohner wie die Insel hat, wesentlich mehr Angebote vorhält. Sie nahm Kontakt zum Bergener Stadtvertreter und Allgemeinmediziner Dr. Uwe Rühlow auf und informierte sich über die Möglichkeit einer Impfaktion für die Bürger der Stadt. „Ein entscheidendes Kriterium dabei war neben der Organisation von Räumlichkeiten und Personal, wie und von wo wir den Impfstoff herbekommen“, sagt sie.

Kurz darauf kam die Zusage für die Lieferung von 700 Impfdosen von Biontech/Pfizer. In der Zwischenzeit wurden freie Räumlichkeiten über der Gemeinschaftspraxis von Uwe Rühlow Am Markt 10 gefunden. Der Arzt hat am kommenden Mittwoch frei, wird diese Impfungen trotzdem vornehmen. Ein Teil seines Personals unterstützt an diesem Tag. „Weil der Praxisbetrieb am 22. Dezember trotzdem weiterlaufen muss und die Mitarbeiter dort auch benötigt werden, habe ich meine Hilfe angeboten“, so Anja Ratzke. An ihrem freien Tag wird sie die Formulare an der Anmeldung ausfüllen.

Aufklärungsbogen ausgefüllt mitbringen

Das müssen die Bergener an diesem Tag (9 bis 16 Uhr) beachten: Es werden keine Termine vergeben und der erste Teil des Tages ist für das Boostern vorgesehen. Die Leute müssen unter Umständen ein bisschen Wartezeit mitbringen. Das Impfen findet in dem Haus am Markt 10 in der ersten Etage statt. Hier befindet sich ein kleiner Wartebereich sowie einzelne Impfkabinen. Die Bürgermeisterin ist sich aber sicher, dass sich die Wartezeit dennoch in Grenzen halten wird, da beim Boostern die ausführliche Belehrung über den Impfstoff wegfällt.

Die Zeit von 14 bis 16 Uhr ist für diejenigen vorgesehen, die sich das erste oder zweite Mal impfen lassen wollen. Wichtig sei, dass sie zuvor den Aufklärungsbogen auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus; www.lagus.mv-regierung.de) ausdrucken und ausgefüllt mitbringen. „Wir wollen so vielen Menschen wie möglich die Möglichkeit des Impfens ermöglichen, deshalb ist es nicht vor Ort möglich“, sagt sie. Die Bergener Bürger, die bereits zum zweiten Mal geimpft sind, müssen lediglich den Impfausweis, die Chipkarte von der Krankenkasse sowie den Personalausweis bereithalten.

„Ich freue mich, dass wir diesen Impftag in Bergen auf die Schnelle organisieren und somit die Bürger ein Stück weit unterstützen können.“ Wenn der Aktionstag in Bergen gut angenommen wird, sei es gut möglich, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben wird. „Vorausgesetzt, dass es genug Impfstoff geben wird.“

Von Mathias Otto