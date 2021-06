Bergen

Die Ringstraße in Bergen ist in vielen Bereichen in einem schlechten Zustand. Aus diesem Grund wird die Hauptschlagader der Stadt in den nächsten Jahren vollständig saniert – Abschnitt für Abschnitt. Der erste Teil ist abgeschlossen, jetzt folgt der Bereich zwischen Stralsunder Straße bis hinter der Kreuzung Stralsunder Chaussee und Dammstraße. Nach den Ausschreibungen im Juni und Juli, starten die Arbeiten Anfang August. Mitte Dezember 2022 soll der zweite Bauabschnitt beendet sein.

Der Höhepunkt wird ein neuer Kreisverkehr sein, der im Bereich Dammstraße/Stralsunder Chaussee gebaut wird. „Allerdings nicht in diesem Umfang wie beim ersten Bauabschnitt“, sagt Planer Hans Prabel. „Es wird eine überfahrbare Mittelinsel geben, damit das Abbiegen auch für große Fahrzeuge möglich ist.“

Auf der Südseite entstehen fünf Parktaschen. Damit werde das unübersichtliche Parken in diesem Bereich aufgelöst. Die Radfahrer sollen wie zwischen Shell-Tankstelle und Graskammer-Kreisel zusammen mit Fußgängern auf dem Gehweg fahren können – soweit es jedenfalls die Straßenverhältnisse zulassen. Für die Sicherheit sollen zudem zwei Verkehrsinseln entstehen.

12 000 Fahrzeuge pro Tag

Doch wohin mit dem Verkehr während der Bauzeit? Die Firma Merkel Ingenieur Consult ist mit den Planungen beauftragt. Laut Messungen befahren rund 600 Laster sowie Busse, 700 Kleintransporter und 10 500 Autos oder Motorräder die Ringstraße – und das jeden Tag.

In der Ringstraße wird gebaut. So sieht die Umleitung in Bergen aus. Quelle: Grafik Arno Zill

Ein wichtiger Punkt, der dabei zu beachten ist: Wie werden die Linienbusse durch die Stadt gelotst? „Wir sind deshalb schon im Februar gemeinsam mit Vertreter der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen durch Bergen gefahren, um anschließend gemeinsam eine Route herauszufinden, die passend erscheint“, sagt Planer Michael Wisotzki. Die großen Busse der VVR müssen so durch den Ort fahren können, dass sie auch enge Kurven passieren können und der entgegenkommende Verkehr nicht behindert wird.

Einbahnstraßen in der Innenstadt

Deshalb wird während der Zeit der Bauarbeiten eine Buslinie (siehe Karte, blaue Linie) eingerichtet, die den gesamten Innenstadtbereich abdecken soll. Besonderheit dabei. Vom Kreuzungsbereich Raddas-/Wald-/Rugardstraße bis zum Markt wird eine Einbahnstraße eingerichtet. „Es macht keinen Sinn, dort den gegenläufigen Verkehr zuzulassen. Damit würden wir nur die Innenstadt verstopfen“, sagt er. Eine weitere Einbahnstraße folgt im dritten Teilabschnitt in der Billrothstraße stadtauswärts.

Die Stralsunder Chaussee wird ab August zur Baustraße. Das heißt, alle Materialien, die für den Bau benötigt werden, werden von dort hereingefahren. Der Parkplatz gegenüber vom Parkhotel wird zum Lagerplatz. „Selbstverständlich wird die Straße frei und für alle Autofahrer befahrbar sein“, so Michael Wisotzki.

Lkws sollen nicht durch die Stadt fahren

Die größte Herausforderung werde sein, die 12 000 Fahrzeuge in die richtigen Bahnen zu lenken. Das geht los beim Lieferverkehr. Diejenigen, die vom Zubringer nach Bergen Süd müssen, werden über die B 196 geleitet. Zulieferer, die etwa die Märkte im Norden der Stadt beliefern, werden über die nördliche Route geschickt.

Nur eine Umleitung werde in der Stadt eingerichtet. Und zwar aus dem Grund, die Lkw-Fahrer aus dem Ort zu lassen. Wer beispielsweise im Norden Kunden beliefert und danach nach Bergen Süd fahren muss, würde den kürzesten Weg durch die Stadt suchen. „Sie fahren aber nur noch bis zum Kreisverkehr, dann wieder über die Graskammer hoch und raus aus Bergen. Am Kreisel stehen dann eindeutige Beschilderungen, dass sich dort eine Baustelle befindet und deshalb die Durchfahrt verboten ist“, sagt er.

Wegweisende Schilder für die Innenstadt

Interessanter wird es, wenn Urlauber etwa aus Sellin kommend in den Norden der Insel oder umgekehrt fahren möchten. Diese Autofahrer sollen so geleitet werden (Karte, rote Linie), dass sie über den Kreisverkehr an der B 96 im Süden von Bergen fahren müssen. Aber: Das muss nicht heißen, dass sie sich auch daran halten werden. „Wir haben darauf verzichtet, innerorts weitere Umleitungen zu installieren. Wichtig ist, den Großverkehr so weit wie möglich aus der Stadt zu bekommen. Innerstädtisch möchten wir nicht den Leuten etwas aufzwingen“, sagt Michael Wisotzki. Eine wegweisende Beschilderung soll ausreichen, um den Verkehr durch Bergen zu lenken. Die Einwohner würden sich sowieso Schleichwege suchen.

Die Arbeiten werden auf drei Teilabschnitte unterteilt. „Damit versuchen wir das Maximale herauszuholen, um Behinderungen und Unannehmlichkeiten für Anwohner und Einwohner zu minimieren.“ Das heißt, zwei Abschnitte sind immer für den Verkehr offen. „Wir haben die Baustelle immer im Blick und werden auch reagieren, sollte der Verkehr stocken.“ Michael Wisotzki ist sich aber sicher, dass sein Plan aufgeht. „Wir haben viel im Vorfeld getan, so dass wir umso weniger während der Baumaßnahme nachsteuern müssen.“

Von Mathias Otto