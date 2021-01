Bergen

„Was Rügener Schulen zusammen mit externen Beratern aufgebaut haben, ist eine gute Symbiose“, erklärt Ronny Ehlers, der Regionalgeschäftsführer der Barmer in Bergen, und blickt positiv auf den Bereich der Berufsorientierung. Auf der Insel hätten die dafür verantwortlichen Lehrer vorzeigbare Jahresprogramme aufgebaut, mit denen junge Leute vor allem in der Klassenstufe 9 auf ihren Start ins Berufsleben vorbereitet werden.

Mit einem Baustein beteiligt sich die Barmer Ersatzkasse an dieser besonderen Form der Vorbereitung. „Zurzeit bin ich in acht Regionalen Schulen und am Gymnasium der Insel unterwegs“, erzählt Ronny Ehlers und freut sich über die ganz unkomplizierten Trainingsstunden. Dabei beschäftigen sich die Jugendlichen mit einem Einstellungstest, bei denen sie Fragen aus allen gesellschaftlich wichtigen Bereichen beantworten.

Anspruchsvoller Test

Allgemeinwissen und mathematische Fähigkeiten werden ebenso getestet wie die Deutschkenntnisse und logisches Denkvermögen. Die Prüflinge haben in der 90-Minuten-Einheit genügend Zeit, um sich zu beweisen und auch die Lösungen zu erfahren. „Herr Ehlers hat die passende Art, die Schüler zu motivieren und in Gespräche einzubeziehen“, sagt Ramona Hatrath, AWT-Lehrerin an der Regionalen Schule Gingst.

Der Barmer-Test sei schon anspruchsvoll und von den maximal 49 möglichen Punkten werden nicht immer alle erreicht. Aber eine Botschaft verbinde man mit dieser Stundeneinheit: Sicher ist eine Testsituation eine große Herausforderung, aber Tests sind immer lösbar, wenn man sich gut darauf vorbereitet hat.

Dicht an der Realität

An einigen Schulen, wie in Gingst oder Garz, kommt Ronny Ehlers auch dazu, seine Erfahrungen mit sogenannten Assessment-Centern einzubringen. Dafür habe er in den zurückliegenden zehn Jahren sehr gute Erfahrungen an verschiedenen Schulen sammeln und seinen Vortrag weiter ausbauen können. Er schildert den jungen Zuhörern in sehr anschaulicher Weise, was auf sie zukommen werde.

Dabei lässt er Knigge-Hinweise einfließen, wie man sich in Vorstellungsgesprächen verhalten muss und findet eine geeignete Form, um verständlich die besten Tipps für Zeitgefühl, Aussehen und Auftreten zu geben. Gute Vorbereitung ist die beste Startposition, ist eine Firmenidee, die er an diesen Tagen vermittelt.

„Ich habe nicht nur das gute Gefühl, dass die Schüler gut auf mein Training eingestellt sind“, sagt Ronny Ehlers, sie nehmen aus dieser Stunde viel für den nächsten Probeauftritt mit. Denn beispielsweise müssen sie sich an der Gingster Schule in Vorstellungsgesprächen mit echten Firmenchefs behaupten. Damit seien sie noch dichter an der Realität und fühlen die Aufregung, die bei einem richtigen Vorstellungstermin herrscht.

Von André Farin