Rügen

Es ist dieser Tage nicht einfach mit den Veranstaltungen: Corona-Bestimmungen machen so manches Event schwierig bis undurchführbar. Das merkt man auch beim Angebot des diesjährigen „Tag des offenen Denkmals“ auf Rügen: Nur vier Stätten machen offiziell mit.

„Auch wir haben uns recht kurzfristig angemeldet und sind auf der Webseite gar nicht gelistet“, sagt Marie-Luise Marlow, Pastorin der Kirchengemeinden Putbus, Kasnevitz und Vilmnitz. „Aber die Aufmerksamkeit der letzten Monate hat uns gezeigt, dass es viel Interesse an der Fürstengruft gibt. Das finden wir natürlich toll und wollten das unterstützen.“

Und so öffnet die Fürstengruft in der Maria-Magdalena-Kirche zu Vilmnitz am Sonntag, 12. September, von 10 bis 17 Uhr ihre Tore – oder eher ihre Falltüren. Denn die im Boden eingelassenen Holztüren führen über eine Treppe in die alte Gruft der Fürstenfamilie zu Putbus. Der älteste Sarg stammt aus dem Jahre 1672, ein Sarg aus dem Jahre 1702 wurde erst kürzlich restauriert in die Gruft zurückgebracht (die OZ berichtete). Die Restaurierungsarbeiten gehen weiter.

Restaurator beantwortet Fragen

Um die Fragen der Besucher fachgerecht zu beantworten, wird an dem Tag Diplom-Restaurator Carlo Wloch dabei sein. Das diesjährige Motto des Tags des offenen Denkmals lautet „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ und soll die Kunst des Handwerks in den Fokus nehmen, dem wird die Fürstengruft auch gerecht.

„Die Särge sind nicht nur handwerklich wunderbar gearbeitet. Sie sind auch viel schwerer und leider oft nicht so stabil, wie sie aussehen“, weiß Pastorin Marlow. „Das haben wir gemerkt, als wir den nächsten Sarg zur Restaurierung geben wollten. Er war trotz seines äußeren Eindrucks so fragil, dass der Versuch, ihn von hier wegzutransportieren, abgebrochen werden musste.“

Rundgang in der „Empfangshalle“

Ebenfalls besucht werden kann das Kloster St. Jürgen in Rambin. Die kleine Kapelle aus dem 14. Jahrhundert war ursprünglich mal ein Lepra-Spital und ist von einem wunderbaren Garten- und Parkgelände umgeben. Öffentlich zugänglich ist sie sonst nicht. Auch die St.-Marien-Kirche in Bergen gewährt am Sonntag Zugang zu sonst nicht öffentlichen Bereichen: Ab 16 Uhr können Gewölbe und Turm erkundet werden, die Kirche ist ab 10 Uhr geöffnet.

Kostenfreie Rundgänge in die „Empfangshalle“, ein Treppenhaus und ein Urlauberzimmer bietet das Dokumentationszentrum Prora für das geplante KdF-Seebad an. Gerade die zu NS-Zeiten geplante, aber nie genutzte Empfangshalle bietet authentische Einblicke, denn sowohl die Nutzung als Sporthalle in DDR-Zeiten als auch die Verwendung als Skaterhalle nach der Wende haben in diesem noch unsanierten Bauabschnitt Spuren hinterlassen. Für die Führungen um 10, 12, 14 und 16 Uhr muss bis Samstag, 11. September, 18 Uhr, eine Anmeldung erfolgen. Wer das nicht schafft, kann sich die Ausstellungen des Dokumentationszentrums am Tag des offenen Denkmals kostenfrei anschauen.

Heimat-, Schul- und Hafenmuseum

Auch in Verbindung mit dem Nationalsozialismus steht das Rittergut Streu. Die Gutsanlage war Ort des Widerstandes gegen das Nazi-Regime. Schon seit 1319 ist die Anlage, die aus fünf Einzeldenkmälern besteht, bekannt. Nach der Wende wurde das marode Gut durch die Familie Reimann denkmalgerecht saniert. Von 11 bis 15 Uhr steht das Gut Besuchern offen – Führungen werden nach Bedarf angeboten.

Ebenfalls extra offen, aber nicht auf der offiziellen Seite www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden, ist das Heimatmuseum in Göhren, es hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Das Rookhus ist von 14 bis 17 Uhr offen, für beide Einrichtungen ist der Eintritt frei. Natürlich sind auch viele weitere Museen auf Rügen, zum Beispiel das Schulmuseum in Middelhagen, das Seefahrerhaus in Sellin und das Fischerei- und Hafenmuseum in Sassnitz auch sonntags geöffnet.

Schnappschüsse hochladen

Für alle Hobby-Fotografen gibt es in diesem Jahr noch eine besondere Aktion zum Tag des offenen Denkmals: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sucht nämlich Denkmal-Schnappschüsse, passend zum Motto „Sein & Schein“. Eine Säule tut so, als sei sie massiv, ist aber nur aus Pappmaschee?

Das Fenster ist nur aufgemalt? Schnappschüsse zu solchen Themen können bis zum 13. September unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/fotoaktion hochgeladen werden. Hier finden sich auch alle weiteren Details zur Teilnahme. Die Gewinner-Fotos werden in der November-Ausgabe des Magazins „Monumente“ gezeigt.

Von Gaia Born