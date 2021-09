Rügen

Kurz vor dem Finale bündeln die Festspiele MV noch einmal alle Kräfte zu einem besonderen Unternehmen. „Inselmusik“ heißt es, geht heute auf Rügen zu Ende und präsentiert seit vorgestern hochkarätige junge Streichquartette. Die herbstliche Insel als Eldorado ausgesuchter Kammermusik und Treffpunkt international geschätzter Ensembles mit der Erfolgsgarantie für ein Fest hinreißenden Musizierens – was will man mehr! 17 Werke von 14 Komponisten an sieben Veranstaltungsorten versprach das Programm, eine musikstilistische Wanderung von der Klassik bis zur Moderne, von Haydn bis Ligeti, mit atemberaubenden Einblicken in Gefühls- und Gestaltungswelten von selten so eindringlich demonstrierter Intensität. Ihre Vermittler: das Doric String Quartet, das Marmen Quartet – beide aus England – und das französische Quatuor Agate. Sie setzten bereits am ersten Tag beeindruckende und teils hochemotionale Akzente. So das Quatuor Agate, das auf Sellins Seebrücke, der Kapelle des Gutshauses Boldevitz und im Theater Putbus schon mit zwei Haydn-Quartetten (op. 33/5 und 76,2) überzeugend demonstrierte, warum man rechtens vom „Vater des Streichquartetts“ spricht.

Starke Truppe mit perfektem Zusammenspiel

Allerdings muss man ihn dann auch so spielen! Ihr Einsatz war ein Glücksfall für den Meister. Die Franzosen können aber auch Beethoven (op. 95), Schumann (op. 41/1) und Debussy (op. 10). Ersterer geriet geradezu exemplarisch, fast bestürzend jugendlich ungestüm und kontrastscharf, wovon auch Schumann (etwas zu viel) partizipierte. Eine starke Truppe, mit perfektem Zusammenspiel und einer faszinierenden Gestaltungsfähigkeit. Das Gleiche galt für die schon gestandenen „Dorics“ mit einem fulminanten Bartók (3. Quartett) und für das Marmen Quartet, das mit Janaceks 1. Quartett schon Gänsehaut-Feeling provozierte. Originelle Krönung dreier Konzerte: George Enescus Geniestreich des Oktetts op. 7 (Doric- und Marmen-Quartett). Fazit: Viel gestalterische Kompetenz, betörende Klangvielfalt, ein so unmittelbarer wie überwältigender Ereignischarakter jedes Werkes und viel berührende, inspirierende, ja auch überrumpelnde Musikalität und Musizierleidenschaft – den Festspielen MV ist da Großartiges gelungen. Übrigens: Vom 15. bis 24. Oktober gibt es auf Rügen den Festspielherbst 2021!

Von Ekkehard Ochs