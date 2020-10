Mukran

Bei einem Unfall nahe des Fährhafens Mukran auf Rügen ist am 20. Oktober ein Mann leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben hatte der 31-jährige Pole gegen 5.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Geländer kollidiert. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Der Vorfall ereignete sich in der Straße am Fährhafen.

Weil aus dem Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Sassnitzer Feuerwehr stellenweise Erdreich austauschen. Sowohl an dem Skoda als auch an der Bankette und dem Geländer entstand Sachschaden. Dieser wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Während der Unfallaufnahme kam bei den Beamten der Sassnitzer Polizei der Verdacht auf, dass der Fahrer Alkohol getrunken haben könnte. Ein Atemalkoholtest bei dem aus Sassnitz stammenden Mann ergab 1,7 Promille. Dem Mann wurde danach im Krankenhaus Blut abgenommen, sein Führerschein sichergestellt.

Unterstützt wurden die Sassnitzer Polizeibeamten durch die Kollegen der Bundespolizei, die bei dem Einsatz unter anderem erste Hilfe leisteten.

