Rügen: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Binz

Binz

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonnabend in Binz einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 19-Jährige gegen 9.50 Uhr die Dünenstraße und wollte in die Hans-Beimler-Straße nach rechts abbiegen.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte mit einer Parkbank und einer Baustellenabsperrung. Danach kam das Fahrzeug auf einer Grünfläche neben der Fahrbahn an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb dabei unverletzt.

Mit 1,33 Promille unterwegs

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,33 Promille.

Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein eingezogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden betrage laut Polizei rund 25.000 Euro.

