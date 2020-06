Bergen

Ein betrunkener 75-Jähriger hat auf Rügen zwei Unfälle verursacht und ist geflüchtet. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten 2,52 Promille bei ihm fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Rentner habe in Bergen auf Rügen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) am Dienstagabend während der Fahrt zwei Fahrzeuge gestreift und diese dadurch beschädigt. Dann sei er einfach weggefahren.

Anzeige erstattet

Beamte der Polizei stoppten ihn den Angaben zufolge anschließend auf einem Parkplatz. Gegen den 75-Jährigen wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von RND/dpa