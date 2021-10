Alle Folgen des GZSZ-Spin-offs „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ sind im Kasten: Die Dreharbeiten starteten am 13. September auf Rügen. Jetzt hat der Sender erste Bilder veröffentlicht. Die große Frage: Spielt Susan Sideropoulos wieder die Rolle der Verena, die in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ eigentlich den Serientod starb?