Lobkevitz

Integration, Glaube und Frieden – das sind die Themen, die Mile Prerad künstlerisch am meisten umtreiben. Der 74-Jährige ist Bildhauer. Viele Rüganer und Gäste kennen seine Werke, die an öffentlichen Plätzen unter anderem in Vitt bei Putgarten, in Glowe aber auch in Stralsund oder Dortmund stehen.

Prerad stammt aus Jugoslawien, besuchte dort unter anderem die Kunsthochschule in Zagreb, bevor er nach Deutschland zog. Im Sauerland arbeitete er jahrelang als Handwerksmeister und war nebenberuflich immer auch künstlerisch tätig.

Als er und seine Frau Marie-Anne anlässlich ihrer Silberhochzeit mit einem kleinen Wohnmobil das erste Mal nach Rügen fuhren, verliebten sich beide in die Insel und blieben. Seitdem ist Lobkevitz auf Wittow ihre Heimat. Der Sohn des Paars führt den Handwerksbetrieb weiter. Mile Prerad widmet sich jetzt ausschließlich der Bildhauerei. 2012 bis 2013 zeigten er und sein langjähriger Freund, der 2016 verstorbene Naturfotograf, Schriftsteller und Journalist Rico Nestmann, einen Teil ihrer Arbeiten in einer Gemeinschaftsausstellung im Stralsunder Meeresmuseum.

Von Maik Trettin