Wir haben im Schulamt/im Bildungsministerium nachgefragt, wie dort die Situation auf Rügen beurteilt wird. Geantwortet hat Christian Moeller, stellvertretender Pressesprecher im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Wie beurteilt das Schulamt die Situation der Förderschüler auf Rügen?

Der im Schuljahr 2010 gestartete Prozesse der gemeinsamen Beschulung aller Kinder auf der Insel Rügen (Rügener Inklusionsmodell) ist ein im gesamten Bundesgebiet beachteter erfolgreich verlaufener Prozess, ein inklusives Bildungssystem einzuführen. Dieses entspricht auch der Landesstrategie Inklusion. Das nach Beendigung des Prozesses keine Schülerinnen und Schüler mehr in der Förderschule beschult werden, ist das Ziel des inklusiven Prozesses. Förderschülerinnen und Förderschüler werden inklusiv an allen Schularten beschult und im gemeinsamen Unterricht gefördert.

Ist die Ersatzlösung (Beschulung in der Regionalen Schule Binz) ausreichend?

Die Beschulung der Schüler/-innen des freiwilligen 10. Schuljahres in Binz ist keine Ersatzlösung, da, wie auch in der entschleunigten Zeitschiene Inklusion dargestellt, die Implementierung des freiwilligen 10. Schuljahres an den regionalen Schulen fester Bestandteil der Inklusionsstrategie ist. Dadurch, dass an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, gemäß der Umsetzung des Rügener Inklusionsmodell bereits im letzten Schuljahr keine Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 9 mehr beschult wurden, gab es für das freiwillige 10. Schuljahr keine Förderschülerinnen und Förderschüler. Die Schülerinnen und Schüler, die nun an der Regionalen Schule in Binz beschult werden, haben alle zuvor auch eine regionale Schule besucht, so dass die Durchführung und Umsetzung des freiwilligen 10. Schuljahres zum Schuljahr 2021/2022 an einer regionalen Schule eine sachlogische Entscheidung ist. Über den Standort zur Einrichtung dieser Lerngruppe entscheidet der Träger der Schulentwicklungsplanung.

Das Förderzentrum auf der Insel Rügen ist das einzige im Land, was geschlossen wurde. Sind damit nicht die Schüler auf der Insel Rügen schlechter gestellt als die in anderen Landesteilen?

Alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen der Region Rügen werden bereits in Grund- und regionalen Schulen der Insel beschult und aktuell durch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen gefördert und begleitet. Dieses ist die konsequente Umsetzung des Rügener Inklusionsmodells. Mit dem Schuljahr 2020/21 haben die letzten Schülerinnen und Schüler der Klasse des freiwilligen 10. Schuljahres diese Schule verlassen. Aus diesem Grund muss der Schulträger die Aufhebung der Schule veranlassen. Mit dem Schulgesetz wurde im November 2019 durch den Landtag beschlossen, alle Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis spätestens zum Ende des Schuljahres 2026/27 zu schließen; bei extrem niedriger Schülerzahl auch früher. Genau das und nicht anderes ist hier passiert. Insofern nein, eine Schlechterstellung gibt es nicht.

