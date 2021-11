Ostseebad Binz

Der Streit um die Nutzung der Straße zum Jagdschloss Granitz wird zumindest vonseiten der Gemeinde Binz nicht weiter forciert, stattdessen sollen neue Möglichkeiten der verbesserten Wegeführung zum Jagdschloss Granitz untersucht werden.

Die Gemeinde als Eigentümer der sanierungsbedürftigen Straße zum Jagdschloss hatte sich erbittert gegen eine Nutzung durch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) gewehrt. Das Unternehmen des Landkreises hatte im Sommer die Linie 28 zum Jagdschloss in Betrieb genommen und damit ein Alternativangebot zum bisherigen Verkehr durch den privaten Jagdschloss-Express geschaffen.

Nun gibt die Gemeinde den Widerstand auf. Ein in Auftrag gegebenes juristisches Gutachten sei zu dem gleichen Schluss gekommen, wie die untere Rechtsaufsicht und die Verwaltung, hieß es. „Wir haben auf diese Entscheidung, dass die VVR zum Jagdschloss hochfährt, keinen Einfluss“, betonte der Bürgermeister Karsten Schneider auf der Gemeindevertretersitzung. „Wir können auch nicht, wie vorgeschlagen, die VVR zu einer Finanzierung des Ausbaus der Strecke heranziehen, sonst müsste der VVR ja ganz Binz machen.“

Zweite Zuwegung zum Jagdschloss?

Hoffnung legt Schneider auf Fördermittel, für den Ausbau der Straße zum und vom Jagdschloss. „Wir haben seit zehn Jahren immer Ablehnungen bekommen“, so Schneider. „Dass der VVR jetzt diese Strecke nutzt, macht die Tür auf.“ Schneider denkt dabei vor allem an die Strecke auf der anderen Seite des Jagdschlosses in Richtung Lancken-Granitz.

„Die Topografie des jetzigen Weges ist schlimm. Da könne man einen Mittelalterfilm drehen auf dem Pflaster, das muss grundhaft ausgebaut werden. Ich würde die Kosten bestimmt bei zehn Millionen Euro sehen.“ Dass die Straße denkmalgeschützt ist und durch eine Baumallee führt, macht die Situation nicht einfacher.

„Wir müssen nach vorne sehen und uns fragen, was wir beeinflussen können“, so Ulf Dohrmann. „Was machen wir mit der Zuwegung, damit die Gäste nicht mehr in die Büsche springen müssen.“ Er wisse, dass auch Mönchgut an einer neuen Zuwegung zum Jagdschloss interessiert sei.

Karsten Schneider erinnerte zudem an die Problematik von Unfällen auf der Zufahrtsstraße nach Mönchgut und der Zufahrt für Feuerwehr und Notdienst. Leicht wird die Umsetzung der ebenfalls von der VVR vorgeschlagenen „Umwelttrasse“ aber sicherlich nicht. Das Biosphärenreservat Südost-Rügen hatte bereits angekündigt, einer Trasse durch die Granitz nicht ohne Weiteres zustimmen zu wollen.

Verwaltung muss jetzt Wunderlösung suchen

In seltener Einigkeit folgte die Gemeindevertretung der Idee von Helge Colmsee und Christian Mehlhorn nach neuen, konstruktiven Wegen aus der Situation zu suchen. Die Gemeindevertretung beauftragte die Verwaltung einstimmig mit einem umfangreichen Paket. Gesucht werden Lösungsvorschläge zur Fortschreibung des Binzer Verkehrskonzeptes, die in den künftigen Nahverkehrsplan des Landkreises integriert werden.

Zudem soll eine Kostenschätzung für den Ausbau der Straße des Jagdschlosses erstellt werden und Fördermittel überprüft werden. Auch eine Zusammenstellung der Widmungsakte der Straße soll von der Verwaltung erstellt werden. Die juristische Auseinandersetzung zwischen dem Kleinbahnbetreiber Rügen-Bahnen und der VVR geht indes weiter. Schlichtungsrunden mit dem Landrat Stefan Kerth sollen helfen.

Von Anne Ziebarth