Rügen: Binz warnt vor Kiefernprozessionsspinner – Juckreiz und Schmerzen drohen

Binz

Das Phänomen habe sie erstmals im vergangenen Jahr beobachtet, sagt Ricarda Pries. Damals hatten Urlauber von schmerzhaftem Juckreiz berichtet, den sie nach Spaziergängen zwischen Binz und Prora zu erdulden hatten, so die Leiterin des Forstamts Rügen. Die Rede ist von den Folgen einer Begegnung mit den Härchen der Raupen des Kiefernprozessionsspinners, eines Nachtfalters, die mit äußerst unangenehmen Folgen für Mensch und Tier enden kann.

„Wir haben Informationen über das Auftreten des Kiefernprozessionsspinners in Prora bekommen“, bestätigt Marikke Behrens von der Kurverwaltung des Ostseebades. „Entsprechende Warnschilder sind aufgestellt. Gäste und Einheimische werden aufgefordert, Abstand zu halten und Hunde an der Leine zu führen.“

Im Dünenschutzbereich allerdings hätten Spaziergänger eigentlich ohnehin nichts verloren, das Betreten des sensiblen und für den Hochwasserschutz wichtigen Bereichs sei nicht gestattet. Maßnahmen gegen den Prozessionsspinner seien von der Gemeinde jedenfalls bislang nicht geplant. „Das wäre ein sehr aufwendiges Verfahren und Baumfällungen möchte wohl niemand.“ Auch ihr seien bislang keine Meldungen bekannt, wonach es zu Problemen gekommen sei.

Gefährliche gesundheitliche Folgen

Die sogenannten Brennhaare der Raupen des bis zu vier Zentimeter großen Falters können nach Berührung Hautreizungen und allergische Reaktionen hervorrufen, warnt auch das Gesundheitsamt des Landkreises. „Die Härchen können durch Wind verteilt und nach Berührung beim Menschen Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen.“

Der Falter bevorzugt trockene, sandige Kiefernwälder und Standorte, wie eben Dünenaufforstungen, in denen er seine Eier als Paket um ein Nadelpaar in den Kiefernkronen ablegt. Die Raupen schlüpfen im Juli, ernähren sich von den Nadeln der Waldkiefern und sitzen tagsüber in Gruppen an Astgabeln und bilden Gespinste. Die Verpuppung erfolgt am Erdboden. Dazu wandern die Raupen in Prozessionen hintereinander her, wobei meistens nur eine Reihe gebildet wird.

Kommen Menschen mit den Härchen der Raupen in Kontakt, entwickelt sich starker Juckreiz, dem innerhalb von 24 Stunden Hautreaktionen folgen. Gelangen die Haare in Augen, kann es zu Rötungen und Schwellungen kommen. Gefahr droht auch dann, wenn die Haare eingeatmet werden. Das kann zu Entzündungen im Rachenbereich, Schwellungen der Nasenschleimhaut und Bronchitis führen und mitunter auch asthmaartige Symptome und sogar allergische Schockreaktionen auslösen.

Bisher lokal begrenztes Phänomen

Die Gefahr ist auch nicht vorüber, nachdem sich der Falter entwickelt hat. Die Gespinstnester bleiben mit den Raupenhärchen und dem -kot noch über Jahre erhalten. Wer Kiefernprozessionsspinner entdeckt, sollte daher die Gemeinde informieren. Die Behörde empfiehlt zudem, nach einem Kontakt sofort Kleider zu wechseln und zu duschen.

Die mechanische oder chemische Beseitigung der Raupen und deren Nester darf nur von Fachleuten mit spezieller Arbeitstechnik durchgeführt werden, so Kreissprecher Olaf Manzke. Bisher wäre das aber nach Auffassung der Behörden nicht notwendig. „Grundsätzlich hat jede Art ihre Existenzberechtigung. Nur, wenn das Vorkommen ein Ausmaß annehmen würde, das die Gesundheit von Menschen bedrohen könnte, müssten gegebenenfalls Maßnahmen zur Bekämpfung ergriffen werden.“

Dass dieser Fall eintrete, kann sich Forstamtsleiterin Pries Stand heute kaum vorstellen. „Zwar begünstigt trockene Witterung die Vermehrung der Tiere, aber ein Trend lässt sich darin noch nicht erkennen.“ Bisher handele es sich lediglich um ein lokal begrenztes Auftreten.

Von Uwe Driest