„Wir müssen uns doch wieder mal treffen!“ So oft Andrea Müller beim Einkaufen, bei Feiern oder beim Spaziergang ehemalige Mitstreiter aus dem Sassnitzer Jugendblasorchester (JBO) traf, hat sie diesen Satz gesagt oder gehört. Jahrelang hatten sie gemeinsam musiziert, geprobt, Konzerte gegeben und einen großen Teil ihrer Freizeit gemeinsam verbracht. Das schweißte zusammen. Die Erinnerungen verblassten auch nicht, als aus den jugendlichen Musikern Erwachsene geworden waren. Heute sind die Kinder und Enkelkinder einiger ehemaliger Orchester-Mitglieder selbst Freizeit-Musiker – und einige der Jugendlichen von damals spielen bei den Sassnitzer Blasmusikanten.

Erstes Treffen im E-Werk

Die hatten sich im November 2015 erstmals im E-Werk an der Sassnitzer Stubbenkammerstraße getroffen. Aus dem ewigen „Wir müssen uns doch mal wieder treffen“ wurde ein entschiedenes „Wir treffen uns“. Andrea Müller und ihr Mann Udo hatten die Einladung ausgesprochen. Sie spielte im JBO Querflöte, er Flügelhorn und Trompete. Musiziert wurde in der Familie ohnehin. Die Söhne Matthias, Christian und Carsten waren in dieser Hinsicht in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und stellten das bei Familienfesten ebenso unter Beweis wie Andrea Müllers Schwester Gudrun Zander (Klarinette) und deren Ehemann Jürgen (Gesang und Trompete). Nachdem die Familie zur Hochzeit von Felix, des jüngsten Sohnes von Udo und Andrea Müller, eine Titelliste zusammengestellt und auf der Feier gespielt hatte, stand für die Freizeitmusiker fest, dass das keine Eintagsfliege bleiben sollte.

Ensemble fand über die OZ zusammen

Aber auch keine Hausmusik-Kapelle. „Wir haben per Annonce in der OZ interessierte Musiker dazu aufgerufen, sich zu melden“, erinnert sich Andrea Müller. Die Resonanz sei überwältigend gewesen. Zum ersten Treffen am 5. November 2015 erschienen viele bekannte Gesichter; fast alle waren früher Mitglieder im Jugendblasorchester gewesen und hatten offenbar nur darauf gewartet, mit anderen wieder gemeinsam Musik machen zu können. „Die hatten alle noch ihre Instrumente, die sie zur ersten Probe mitbrachten.“

Die begann musikalisch mit der Tonleiter und den Stücken „Alter Jäger“ und dem Marsch „Gruß aus Klingenthal“. Jürgen Zander, der den frisch zusammengewürfelten Klangkörper dirigierte, war zufrieden. „Nach kleinen Fehlzündungen klingt die Büchse wie geschmiert“, notierte Andrea Müller seinerzeit das Ergebnis des ersten gemeinsamen Spiels nach jahrelanger Pause.

Die Sassnitzer Blasmusikanten feiern am 30. April ab 15 Uhr in der Sporthalle Dwasieden ihren fünften Geburtstag nach. Quelle: privat

Und so klingt sie bis heute. Dafür sorgen aktuell zwei Flöten, zwei Flügelhörner, zwei Tuben, zwei Klarinetten, ein Altsaxophon, zwei Posaunen, drei Tenorhörner, ein Schlagzeug und der Dirigent. Von der Erstbesetzung, die im November 2020 zusammentrat, sind mittlerweile einige abgesprungen, dafür kommen andere Musiker dazu, und zwar nicht nur aus Sassnitz, sondern praktisch aus allen Ecken der Insel Rügen. Die jüngsten Blasmusikanten sind Anfang 20, die ältesten Anfang 70. Sie alle sind dabei, weil sie Spaß am Musik machen haben. Es gehe nicht um Professionalität oder gar eine Konkurrenz zum Jugendblasorchester, ganz im Gegenteil: „Wir machen Feierabend-Musik und unterstützen das JBO unter anderem bei der Ausbildung der jungen Musiker“, sagt Andrea Müller. Sie unterrichtet Jugendliche auf der Querflöte, ihr Mitstreiter Hans Koss auf der Trompete. Im Juni werden die Blasmusikanten und das Jugendblasorchester gemeinsam ein Konzert geben.

Auf der Bühne standen Jürgen Zander und seine Blasmusiker übrigens bereits anderthalb Monate nach ihrem ersten Treffen. 2015 gaben sie ihr erstes Konzert auf dem Sassnitzer Weihnachtsmarkt. Dem folgten viele andere Auftritte. Das Repertoire ist bunt gemixt. Stücke von Wagner stehen ebenso auf der Titelliste wie Filmmusiken, Musicalmelodien, Märsche oder die Amboss-Polka. Vom Publikum wird immer wieder die Titelmelodie der DDR-Fernsehserie „Zur See“ eingefordert, die der damalige Leiter des Jugendblasorchesters, Karl-Werner Kindermann, arrangierte.

Polka wieder abgewählt

Welche Titel neu einstudiert werden, darüber macht sich Dirigent Jürgen Zander Gedanken. Er schlägt seinen Musikern die Stücke vor – und liegt fast immer richtig. Wenn ein Lied mal gar nicht ankommt, verschwindet es in der Versenkung. Wie zum Beispiel „Die rauschenden Birken“. „Das ist eine Polka, die mochten wir gar nicht. Die haben wir dann wieder abgewählt“, sagt Andrea Müller.

Eine Auswahl aus dem Repertoire können Musikfreunde am 30. April ab 15 Uhr in der Sporthalle Dwasieden hören. Dann geben die Blasmusikanten ihr Jubiläumskonzert. Gefeiert wird „5 plus“. Denn fünf Jahre alt ist der Klangkörper bereits vor anderthalb Jahren geworden. Die seinerzeit geplante Party musste aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen. Im vergangenen Jahr trafen sich die Sassnitzer Blasmusikanten im Herbst noch zu einer intensiven Probenwoche in Plau am See, bevor die Pandemie das Orchesterleben erneut auf Eis legte. Jetzt sind sie nach langer Pause wieder auf einer Bühne zu erleben und heißen Insulaner und Gäste zum Konzert willkommen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern soll Flüchtlingen zugute kommen.

Weitere Musiker willkommen Die Sassnitzer Blasmusikanten sind nicht als Verein organisiert, sondern als „Sparte“ im wörtlichen und übertragenen Sinne unter das Dach des Kreisdiakonischen Werks in Sassnitz geschlüpft. Das stellt ihnen nicht nur den Probenraum im E-Werk an der Stubbenkammerstraße zur Verfügung. Über den Wohlfahrtsverband sind die Musiker beispielsweise auch versichert. Geprobt wird jeden Donnerstag um 18.30 Uhr im E-Werk. Interessierte Musiker sind herzlich eingeladen mitzumachen. Gesucht werden vor allem Holzbläser, unter anderem Klarinettisten und Posaunisten.

