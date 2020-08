Stralsund/Zudar

Das hochsommerliche Wetter begünstigt das Wachstum von Blaualgen an der Ostseeküste und in Binnenseen. Auf Rügen hat das Gesundheitsamt des Kreises empfohlen, die Badestelle Zicker-Zudar im Süden der Insel vorübergehend zu sperren. Zuvor hatten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes eine deutliche Bildung eines Algenteppichs festgestellt.

Abhängig von der Windrichtung könne sich die Situation schnell ändern, sagt Stefanie Skock, Sprecherin Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen.

Am Montag hatte die Stadt Greifswald ein Badeverbot an drei Badestellen wegen der blau-grünen Algenteppiche bekanntgegeben. Ein Sprecher des Landkreises sagte, derzeit seien Mitarbeiter des Gesundheitsamtes dabei, die Badestellen am Stettiner Haff und Greifswalder Bodden zu kontrollieren. Am Bodden bei Wampen sind schon drei Hunde nach dem Baden verendet. Ursache waren dem Sprecher zufolge Blaualgen. Auch am Schweriner See ist die Warnung vor Blaualgen erweitert worden.

Landkreis setzt auf Information

Die Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen, Stefanie Skock, sagte, an mehreren der 72 Badestellen im Kreis habe das Gesundheitsamt Wasserproben genommen. Die Badestellen-Betreiber und Kommunen seien aufgefordert, das Wasser auf Algen hin zu überwachen und die Badegäste über die Algenblüte zu informieren.

Der Landkreis setze mehr auf Information als auf Sperrungen. Algenteppiche werden in der Regel vom auflandigen Wind angetrieben und meist schnell wieder weggespült. „Mit großflächigen Sperrungen verspielen wir uns die Akzeptanz“, meinte Skock.

Neben Blaualgen sind Vibrionen gefährlich

Zudem rechne der Kreis mit der Eigenverantwortung der Badegäste. Seien sie immungeschwächt oder hätten offene Wunden, sollten sie nicht baden. Sie könnten sich eine Infektion zuziehen. Blaualgen oder Cyanobakterien können dem Landesgesundheitsamt zufolge auch Haut- und Schleimhautreizungen hervorrufen sowie nach dem Schlucken des Wassers zu Erbrechen und Durchfall führen. Säuglinge und Kleinkinder sind besonders gefährdet.

Neben Blaualgen seien auch Vibrionen gefährlich, eine andere im Meer vorkommende Bakterienart, die bei Wassertemperaturen ab 18 bis 20 Grad massenhaft auftrete.

