Rügen: Blütenpracht mit Apfelbäumen und Flieder

Rügen

Wussten Sie, dass das Pflanzenjahr gleich zehn Jahreszeiten kennt? Die „phänologischen Jahreszeiten“ liegen nämlich nicht auf einem bestimmten Datum, sondern orientieren sich an Blühzeiten in der Pflanzenwelt. Jeder phänologischen Jahreszeit sind dabei Zeigerpflanzen zugeordnet. So folgt dem Vorfrühling, der durch die Blüte der Schneeglöckchen eingeleitet wird, der Erstfrühling mit der Schlehenblüte und schließlich der Vollfrühling mit seiner prächtigen Apfel- und Fliederblüte.

In diesem Jahr habe sich durch das außergewöhnlich kühle Frühjahr der Erstfrühling gegenüber den Vorjahren um etwa 14 Tage verspätet, weiß man im Amt für das Biosphärenreservat Südostrügen. Die warmen Tage um Pfingsten herum hätten die Entwicklung aber wieder beschleunigt. Das Amt übermittelt regelmäßig solche Pflanzendaten auch an den Deutschen Wetterdienst, der sie „für vielseitige wissenschaftliche Untersuchungen“ nutze.

Alte Sorten sind für Allergiker eher verträglich

Auf Rügen sind die prächtig blühenden Bäume gleich auf mehreren Plantagen, Gärten oder Streuobstwiesen zu bewundern. Eine solche betreibt Doris Teutenberg gemeinsam mit dem Biosphären-Amt in Posewald bei Putbus. In ihrem „Naturparadies Teutenberg“ in Alt Reddevitz wachsen auch regionale Sorten wie der Pommersche Krummstiel oder der Gelbe Richard heran.

Den ersten ernannte der Pomologen-Verein im vergangenen Jahr zum „Apfel des Jahres“. In diesem Jahr ist das der Gelbe Richard, der ebenfalls seine Heimat in Pommern hat, und im kommenden Jahr möchte der Verein den Pommerschen Schneeapfel als „regionaltypische, schützenswerte Sorte“ vorstellen.

Am Kleinbahnhof Posewald pflegt das Biosphären-Amt eine Streuobstwiese. Quelle: Uwe Driest

Der Pommersche Krummstiel entstand wahrscheinlich schon vor dem Jahr 1800 und verbreitete sich vor allem in Vorpommern. Nicht viel später gründete der Großvater von Doris Teutenberg seine Obst-Plantage. Die Enkelin zieht auf ihrem biologisch betriebenen Hof noch immer alte, aromatische Sorten, die sich auch für Allergiker eignen. „Vielen neueren Sorten wurden die wichtigen Polyphenole gezielt herausgezüchtet. Dadurch werden sie für Allergiker unverträglich“, sagt sie. Aus ihren Äpfeln stellt sie Saft, Wein und Weinbrand her.

Rügener Obstbrände aus Rügener Sorten

Auch der Gelbe Richard wurde schon um 1800 erstmals literarisch erwähnt. „Er bekam in der norddeutschen Tiefebene dank des Meeresklimas seine sortentypischen Eigenschaften“, wissen Maren und Rainer Hessenius. Die gründeten vor 25 Jahren nach Standards der ökologischen Produktion ihre „erste Rügener Edeldestillerie“ auf der Halbinsel Lieschow vor Ummanz. „Das optimale Klima hat auf Rügen traditionell viele alte Sorten bestehen lassen. Und was zwischenzeitlich verschwunden war, haben wir wieder angesiedelt“, sagen sie.

Für ihre Brennerei sei der Gelbe Richard ein perfekter Kandidat, um mit anderen Sorten zum Edelobstbrand „Rügener Apfel“ vereint zu werden, dem er „die nötige Tiefe und Frische gibt“. Allein fünf unterschiedliche Apfelbrände werden in Lieschow destilliert, dazu kommen unter anderem Gin und Aquavit. Das Obst baut der Brennerei-Betrieb auf fast fünf Hektar eigener Anbaufläche an. Der Rest kommt vom ebenfalls BIO-zertifizierten Obstparadies Altkamp südlich von Putbus.

Wild- statt Honigbienen zur Bestäubung

Das betreiben - ebenfalls seit 25 Jahren - Peter und Petra Rolker. Als Ergänzung für ihren Betrieb im Alten Land südlich von Hamburg hielten sie Ausschau nach einem Landstrich, der optimale Voraussetzungen für Bio-Obstanbau bietet. „Auf der sonnenintensiven Insel Rügen fanden wir, was wir suchten“, sagen sie heute. Anders als im Vorjahr verspräche es in diesem Jahr eine gute Ernte für Kirschen, Pflaumen, Mirabellen und eben Äpfel zu geben. „Im vergangenen Jahr schlugen die Eisheiligen zu und kosteten uns fast die halbe Ernte“, sagt Peter Rolker.

Peter Rolker betreibt seine Plantage im "Obstparadies "Altkamp. Quelle: Uwe Driest

In diesem Jahr aber gebe es genug Feuchtigkeit und die Wärme reiche auch aus. Peter Rolker hat gleich 50 Bienen-Völker auf seiner Plantage stationiert. „Wir arbeiten mit Wildbienen, weil die nicht so weit fliegen wie Honigbienen.“ Dem Obstbauern kommt es nur auf die Bestäubungsleistung und nicht etwa auf den süßen Stoff an. Und Honigbienen würden an seinen Blüten vorbei bis zum nächsten stark duftenden Rapsfeld fliegen. Mit Hilfe der Wildbienen aber können die Früchte im Herbst geerntet werden.

Von Uwe Driest