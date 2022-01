Bergen

Manfred Laun zog vor anderthalb Jahren aus Mainz auf die Insel Rügen. „Meine Partnerin hat hier eine Stelle angetreten, da hatte ich keine Wahl“ sagt er grinsend. Der gelernte Restaurant-Fachmann führte in seiner aktiven Zeit zwei Restaurants in der Altstadt von Mainz. „Da hatte ich meistens einen 18-Stunden-Tag. Das geht ganz schön auf die Knochen“ sagt er.

Dazu mag allerdings auch sein Hobby beigetragen haben. Manfred Laun war früher einmal Bodybuilder, nahm an Wettbewerben teil und brachte es bis zum Rhein-Ruhr-Meister.

Heute genießt der 61-Jährige die Rente auf der Insel und meditiert an den Stränden zwischen Glowe und Thiessow. Als Buddhist sei er viel in der Welt herumgekommen und sei sogar dem Dalai Lama begegnet. „Rügen ist landschaftlich schön und wenn meine Partnerin von der Arbeit kommt, genießen wir gern die Sonnenuntergänge in unseren Klappstühlen am Strand.“ Im nächsten Monat soll geheiratet werden.

Von Uwe Driest