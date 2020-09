Rügen

In derselben Minute, in der am Freitag die Sitzung der Bergener Stadtvertretung begann, sandte die Telekom die Mitteilung aus, wonach das Unternehmen die Absicht habe, die Stadt Bergen mit Glasfaser ausbauen zu wollen. Betroffen wären 8100 Haushalte, sechs Schulen sowie Unternehmen im Ausbaugebiet. Die Anschlüsse sollen eine Geschwindigkeit bis zu einem Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen und bis zu 200 Megabit beim Heraufladen bieten. „Damit hat der Kunde den schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Streaming, Gaming und Homeoffice.“

Die Telekom werde dafür über 400 Kilometer Glasfaserkabel verlegen und mehr als 50 neue Glasfaser-Netzverteiler in Bergen aufstellen. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Angebot die Bürgermeisterin überzeugen konnten. Wir legen heute den Grundstein für die digitale Zukunft in Bergen, müssen aber noch die Beschlüsse der Stadtvertretung abwarten“, so Regionalmanager Holger Schmidt.

Bis Ende 2021 soll Bergen mit Glasfaser versorgt sein. Quelle: Arno Zill

Gemeint ist damit die Sitzung am 21. Oktober, auf der Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) dem Parlament eine entsprechende Absichtserklärung vorlegen möchte. „In unserer Stadt wollen wir beim Breitbandausbau deutlich zügiger vorankommen als bislang, denn schnelles Internet ist entscheidend für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung, für Wachstum und auch für die Lebensqualität“, so Ratzke. Grundsätzlich kann jedes Telekommunikationsunternehmen auf eigene Kosten den Glasfaserausbau umsetzen. Die Bürgermeisterin begrüßt die Absicht der Telekom, weil das Bergener Stadtgebiet nicht förderfähig ist und somit nicht durch den Zweckverband versorgt werden könne. Die Bergener Stadtvertretung hatte sich am Freitag dafür entschieden, statt des Beitritts zur Breitbandsparte des Zweckverbands lediglich eine „Kooperationsvereinbarung“ abzuschließen, die sich allein auf den förderfähigen Ausbau bezieht. Mit dieser Variante habe sich der Fördermittelgeber inzwischen einverstanden erklärt, konnte Anja Ratzke am Mittwoch mitteilen.

Nur 16 Gemeinden unterzeichneten einen Vertrag

So einfach haben es andere Rügener Kommunen nicht. „Die Gemeinden, die nicht von der Telekom versorgt werden, sollten weiterhin dem Solidarprinzip folgen und den Ausbau vom Zweckverband vornehmen lassen“, findet Norbert Benedict ( SPD). Der ist Präsident der Sassnitzer Stadtvertretung, welche die Entscheidung einer Unterschrift unter den von Verband und Landkreis allen Rügener Gemeinden vorgelegten Vertrag zum Beitritt in die Breitbandsparte des Zweckverbands noch einmal in die Ausschüsse verwies.

Die Verunsicherung unter Rügens Bürgermeistern ist auch deswegen groß, weil mögliche anfallende Kosten für die Gemeinden vom Zweckverband nicht beziffert werden. Bis zum Mittwoch hatten daher nach Angaben des Verbands zunächst nur 16 Rügener Gemeinden ( Putbus, Buschvitz, Garz, Lietzow, Ralswiek, Altefähr, Kluis, Neuenkirchen, Rambin, Samtens, Schaprode, Ummanz, Trent, Mönchgut, Zirkow und Breege) den Vertrag unterzeichnet.

Glasfaser in Bergen bereits im kommenden Jahr

Die Gemeinden Patzig, Rappin und Gingst können sich einen Kooperationsvertrag nach Bergener Vorbild vorstellen. Gustow, Parchtitz und Sehlen stellten Beschlüsse vorerst zurück. Beratungsbedarf haben auch die Bürgermeister des Amtsbereichs Nordrügen. Ausgenommen Breege, das bereits unterschrieb und Wiek, das die Unterzeichnung ebenso ablehnte, wie das Ostseebad Binz und die Gemeinde Poseritz. Dem Bergener Ansatz, ihre Gemeinden vor künftig anfallenden, nicht-förderfähigen Kosten zu bewahren, übernahmen auch Kommunen im Amtsbereich Westrügen. Sie ließen eine entsprechende Klausel in den von Verband und Kommunalaufsicht entworfenen öffentlich-rechtlichen Vertrag einfügen.

Wenn auch der schleppende Ausbau eines Glasfasernetzes für schnelles Internet nicht allein vom Zweckverband zu verantworten ist, dürfte sich die Fertigstellung laut Ministerium um weitere drei bis vier Jahre verzögern. In Bergen würden die ersten Kunden ihre neuen Anschlüsse hingegen voraussichtlich bereits Ende kommenden Jahres nutzen können, so die Telekom. „In einer späteren Vermarktungsphase“ möchte das Unternehmen bei abgeschlossenen Vorverträgen dann auf die Hausanschlusskosten in Höhe von 799,95 Euro verzichten.

Von Uwe Driest